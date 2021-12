Ayer en la mañana en el patio de Casa de Gobierno se hizo entrega de medallas y tablets a los primeros puestos de los Juegos Culturales Evita 2021, del departamento Capital. Por la tarde, se completó la entrega a los 24 finalistas de las demás regiones culturales

En un acto muy concurrido en el patio de la Casa de Gobierno, nueve finalistas de los Juegos Culturales Evita recibieron un estímulo por haber resultado finalistas. Se trató dispositivos digitales formato tablet, además de diploma, medalla y remera para cada uno de los primeros puestos correspondientes a la región Capital, es decir: Posadas, Garupá y Santa Ana. Por la tarde se procedió a hacer entrega de otros sets de premios en San Javier, a los finalistas de la Región Sur. Siendo en total 24 los finalistas de Misiones que recibieron su premio.

En el acto matutino estuvo presente el vicegobernador Carlos Arce, quien celebró la participación de jóvenes y adultos mayores en estos Juegos, que ya llevan 16 años. «Es muy valioso que nuestros jóvenes y adultos sepan el valor de expresar la identidad misionera, que viene a través de la cultura y de nuestros orígenes. Tenemos mucho para mostrar al país», aseguró. «Uno de los principales incentivos de participación en los Evita fue siempre el viaje a Mar del Plata», comentó Lucía Mikitiuk, directora de la región Capital y coordinadora provincial de los Juegos. «Como se sabe, en estos dos últimos años, a causa de la pandemia, esto no fue posible. Por eso Nación quiso premiar su participación con estas tablets». «Estoy seguro de que este premio va a significar mucho en manos de sus destinatarios», estimó el ministro de Cultura Joselo Schuap, a la vez que celebró el trabajo conjunto con Nación y con los coordinadores regionales en Misiones.

Adaptación y continuidad

A pesar de la pandemia, en 2020 y 2021 los Juegos se adaptaron y se siguieron realizando en cada provincia, garantizando de esta manera la continuidad del Programa. Por ello, desde el Ministerio de Cultura de Nación se decidió reconocer el talento y el esfuerzo de quienes a pesar de las dificultades supieron mantener viva la llama de los Culturales Evita en toda la Argentina bajo el lema «Creando cultura solidaria».

En Misiones, la Secretaría de Estado de Cultura realizó en el mes de octubre la Instancia Provincial, luego de varios meses de trabajo previo en los municipios, donde se realizaron instancias locales. De esa final surgieron 24 participantes para representarnos a nivel nacional. Cabe destacar que desde la Coordinación Provincial, a través de la Subsecretaria de Fomento se trabajó con los directores de las cinco regiones y un jurado conformado por destacados referentes de las diversas áreas de la cultura..

Esta mañana recibieron sus distinciones: Eric Alexis Fezz (Freestyle sub 15, de Santa Ana); Juan Esteban Martínez (Cuento adultos mayores, de Garupá); Morena Vertuá (Canto sub 18, de Posadas); Matías Daniel Machado Krieger (Canto sub 15, de Santa Ana); Stella Maris Favier (Fotografía adultos mayores, de Posadas); Angie Stefanni Rossi (Pintura sub 18, de Candelaria), Giulianna Fiorella Arias Billordo (Danza sub 15, de Posadas); Elena Errobidarte (Pintura adultos mayores, de Candelaria); Nancy Leonor Soto (Danza Sub 18, de Posadas).

Por otra parte, el director de la Región Norte Fausto Rizzani llevó el premio para el finalista de Freestyle sub 18 (Renzo Maximiliano Vera, que es de Wanda), y la directora de la región Río Paraná Florencia Monges hizo lo mismo con Juan Abelardo Alvarez (adulto mayor ganador en Poesía, de Puerto Rico).

Por la tarde en San Javier se realizó la entrega del premio a los finalistas de Zona Sur: Luz María de los Milagros Ferreira (Teatro sub 15 de Santa María- La Corita); María José Ribak (Teatro sub 18 de Alem); Brenda Agustina Correa (Pintura sub 15 de Cerro Azul); Claudia Abril Parada (Dibujo sub 18 de San Javier); Mariali Amaro Do Santos (Fotografía sub 15, de San Javier); Micaela de los Angeles do Prado (Fotografía sub 18 de Santa María- La Corita); Mariel Alejandra Méndez (videominuto sub 15, de Santa Maria – La Corita); Jennifer Fernanda Kreclevich (Videominuto sub 18 de Santa María – La Corita); Zahiana Morena Bentin (Cuento sub 15 de Concepción de la Sierra); Sofía Catherin Nicole Correa (Cuento sub 18 de San Javier); Florencia Aylen Aranda (Poesía sub 15, de Santa María – La Corita); María José Piñeiro (Poesía sub 18, de San Javier) y Gimena Huilsen Cabaña (Dibujo sub 15 de Apóstoles).