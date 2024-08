El tributo a la icónica banda inglesa, brindará en septiembre una presentación de lujo en el auditorio del Montoya. Será el próximo jueves 5 a las 21:30 horas.

Experiencia Queen llega al Auditorio Montoya (Ayacucho 1962) el próximo jueves 5 de septiembre a las 21:30 horas; Vas a poder revivir los más grandes éxitos de Queen en una sola noche como si estuvieras en uno de sus míticos conciertos. El show advierte que «será muy difícil distinguir entre la vida real y la fantasía. Es un espectáculo que recrea los conciertos de Queen tanto en lo musical como en lo escénico. Los ingresos se pueden adquirir en ticketway.

Los músicos representan fielmente a cada uno de los integrantes de Queen, con vestuarios e instrumentos originales. Tocarán himnos inolvidables como Bohemian Rhapsody, Love of my Life, Somebody to Love, Radio Ga Ga, I Want to Break Free y We Are The Champions forman parte de un gran repertorio para disfrutar y emocionarse en familia. Mariano Zito se pone en la piel del cantante y pianista Freddie Mercury, en este viaje por el recuerdo, acompañado por César Barabino como Brian May, Sergio Habat como John Deacon, Nicolás Cuenca como Roger Taylor y Matías Merçeauroix en teclados y voces adicionales.

Experiencia Queen se ha posicionado como un espectáculo de altísimo nivel musical y artístico, logrando grandes convocatorias en sus funciones por toda la Argentina; entre las que se destacan varios Teatro Broadway de Rosario, 2 funciones en el Coliseo y 3 funciones en el Teatro Ópera de Buenos Aires (todas sold out). Además de una enorme gira incluyendo los venues más importantes de todo el territorio nacional, Uruguay y Paraguay.