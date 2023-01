Las palabras de Abigail Páez, la novia de Magdalena Espósito Valenti, revelan el odio que tenía por el nene de cinco años. Está imputada por el abuso sexual y el homicidio del chico.

Durante el juicio que se desarrolla en los tribunales de La Pampa por el crimen de Lucio Dupuy, el nene de 5 años que fue asesinado a golpes en noviembre de 2021, se mostraron conversaciones reveladoras entre la mamá del chico, Magdalena Espósito Valenti, y su novia Abigail Páez. Dupuy, sobre los malos tratos que sufría el chiquito.

En los chats ambas discutían sobre como Lucio “interfería en sus vidas” y Páez, que según el abogado de la familia de Lucio “era la que más lo castigaba duramente”, escribió: “Estoy harta. Yo tengo que estar todo el día con este pendejo”.

Además de golpearlo, lo hacían pasar hambre. Eso fue ratificado por las madres de dos amigos del nene, que declararon que les llamaba la atención la manera en que comía cuando iba de invitado a almorzar. El comer en mucha cantidad, también derivó en un ataque contra Lucio.

En una de esas oportunidades, el menor se descompuso y Abigail Páez no solo le dio una paliza, sino que se le contó a su pareja. “¿Cómo le pegaste? ¿Ya van dos veces que vomita?”, le consultó Magdalena Espósito. La respuesta fue: “No lo quiero ni ver a Lucio porque me amarga la vida”.

De la misma manera en que le preguntó la manera en la que le pegó, otra frase de Espósito Valenti muestra que estaba plenamente consciente de los malos tratos que le infligía a su hijo: “Qué no se te vaya la mano que nos vamos a mandar una cagada”. Sin embargo, los ataques nunca pararon.

En otra de las conversaciones se cuentan entre ellas sobre una oportunidad en la que lo dejaron al nene en el patio un día de lluvia, a modo de penitencia. “Se mandó un moco y le pegué varias pataditas en la cola”, confesó en una oportunidad Abigail.

La declaración de Abigail Páez en el juicio por el crimen de Lucio Dupuy

Sorpresivamente, la pareja de la madre de Lucio decidió declarar en el juicio que las tiene como acusadas de haber abusado sexualmente y asesinar al nene de 5 años. Sin la presencia de su novia, la mujer de 28 años optó por contar cómo fueron los hechos, pero decidió no responder preguntas.

El pasado 7 de diciembre, en la 14° audiencia, Páez declaró que su intención “jamás fue lastimarlo y mucho menos matarlo”, aseguró que lo extraña mucho y remarcó que el crimen de Lucio Dupuy “le duele en el alma”.

Según un comunicado de prensa, la Oficina de Comunicación Institucional del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de La Pampa, Páez “contó lo que hizo desde que se levantó, a las 6.15, hasta que terminó detenida”.

Las palabras de Páez fueron presenciadas por los fiscales María Mónica Rivero, Verónica Ferrero y Marcos Sacco; los defensores oficiales Paula Arrigone, Blanco Gómez y De Biasi; el abogado que representa a la querella, José Mario Aguerrido, y la asesora de niñas, niños y adolescentes, Graciela Massara.

De qué está acusada Abigail Páez

Abigail Páez está acusada de “homicidio doblemente agravado, por ser con ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización y con acceso carnal vía anal, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado”.

La única diferencia que tiene su imputación con respecto a la de su pareja es que el delito cometido no es calificado por el vínculo, ya que no había lazo familiar entre Páez y Lucio.

José Mario Aguerrido, abogado de la familia de Lucio, declaró: “Generalmente, la que más duramente lo castigaba era Abigaíl Páez, por eso nosotros planteamos respecto de la madre la acción o la omisión. Ella es culpable de golpearlo, pero, además de no haberlo sustraído de ese ámbito”.

De acuerdo a la acusación, ambas imputadas “agredieron físicamente, en forma conjunta” a Lucio entre las 17.30 y las 19.40 del 26 de noviembre de 2021 en la casa en la que vivían en Santa Rosa, ocasionándole múltiples lesiones; y señaló que esas lesiones le provocaron la muerte luego de un período de agonía.

Según la autopsia, el niño “presentaba politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data” y que el deceso se produjo por una “hemorragia interna”, producto de las agresiones.

Tras la muerte de Lucio se determinó que el niño había sido asistido al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa, aunque no había denuncias de profesional alguno al respecto, como así tampoco de las autoridades del jardín de infantes al que asistía.

Para sus abuelos, a Lucio le firmaron “la sentencia de muerte” y esperan “condena ejemplar”

Silvia Gómez, la abuela paterna de Lucio Dupuy, expresó su confianza en que la Justicia dicte “una condena ejemplar” para la madre de la víctima y su pareja cuando el 2 de febrero próximo dé a conocer el veredicto. La mujer también responsabilizó a la jueza de menores que les otorgó la tenencia por ser quien le firmó “la sentencia de muerte”.

“Sé que les van a dar una condena ejemplar porque este caso resonó y estamos bajo los ojos de la Argentina y del mundo. Hay mucha gente dolida por la injusticia”, dijo Gómez.

Lucio y Maximiliano, el tío de la víctima.

“A Lucio no lo mataron hace un año, a Lucio lo mataron ayer, porque es el mismo sufrimiento y dolor, y más en los últimos días” en los que se recrearon en los medios las declaraciones que hicieron en el juicio “estas asesinas como queriéndose salvar con mentiras”.

Por su parte, Ramón Dupuy, abuelo paterno de Lucio y esposo de Gómez, dijo que “no espera nada porque estas asesinas a Lucio no me lo devuelven”. “Den lo que les den, no me lo devuelven a Lucito, pero lo que sí sé es que la sociedad espera lo que se merecen, la prisión perpetua”, expresó.

Gómez criticó además a la jueza Ana Clara Pérez Ballester, titular del juzgado de la Familia y del Menor número 1 de General Pico, por ser en su opinión quien “le firma la sentencia de muerte” a su nieto al devolverle la tenencia a su madre.

“Era una situación difícil porque ella (Espósito) hacía denuncias falsas hasta que la jueza le revoca la tenencia. Esta jueza es la que firma un papel y le firma la sentencia de muerte a mi nieto, porque no le hace un seguimiento ni sabía del caso”, indicó Gómez.

Ramón Dupuy también tuvo un párrafo dedicado la jueza de menores: “La jueza Ana Pérez Ballester sentenció a muerte a Lucio al darle la tenencia a estas dos asesinas. Si hubiera hecho su trabajo, se habría dado cuenta de que lo pidieron para cobrar los beneficios sociales que había en la pandemia y que nunca les había interesado mi nieto.”.

“Fue una cadena de culpables que llevaron a que mi nieto esté donde está. Le prometimos a mi nieto que no iba a haber otro Lucio y a partir de eso decidimos transformar nuestro dolor en lucha”, concluyó Gómez al hablar de la “Ley Lucio para tratar de contener a esas familias con un asesoramiento”, en referencia a los casos que podrían ser considerados similares al de su nieto con niños víctimas de maltrato infantil.