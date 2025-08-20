Vialidad Nacional informó que este miércoles 20 de agosto, la circulación vehicular sobre el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz estará restringida a una sola calzada entre las 8:00 y las 12:30 horas, debido a la ejecución de trabajos de recambio y reparación de luminarias.

Las tareas estarán orientadas a la reparación de luminarias y equipos del sistema de alumbrado público en la superestructura del viaducto. El objetivo de esta es restablecer el funcionamiento integral del sistema lumínico, indispensable para garantizar la seguridad y operatividad del puente.

Durante el operativo se implementarán medidas de seguridad vial coordinadas con Gendarmería Nacional, con el fin de ordenar el tránsito y resguardar tanto a usuarios como a trabajadores.

El Puente San Roque González de Santa Cruz es uno de los principales pasos fronterizos del país, uniendo las ciudades de Posadas (Argentina) y Encarnación (Paraguay).

Se solicita a los usuarios respetar las señales preventivas y seguir las indicaciones del personal presente durante el desarrollo de las tareas, y planificar sus viajes considerando esta restricción parcial.