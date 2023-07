La plaza del barrio Cocomarola Oeste ha experimentado una transformación gracias a un proyecto de embellecimiento llevado a cabo por la Municipalidad. Las tareas, que han finalizado recientemente, han buscado revitalizar y mejorar este espacio público, convirtiéndolo en un lugar de encuentro comunitario más agradable y funcional para todos sus habitantes.



Una de las principales intervenciones realizadas en el proyecto de embellecimiento fue el arreglo y pintura de los juegos infantiles de la plaza. Los pequeños residentes disponen de un área de entretenimiento y esparcimiento renovado, donde podrán jugar y socializar de manera segura.

Además, se prestaron cuidados especiales a los bancos de la plaza. Estos elementos fundamentales de los espacios públicos fueron reparados para brindar a los vecinos y visitantes un punto de descanso más cómodo, fomentando así una mayor permanencia y disfrute del entorno.



_Un punto de encuentro comunitario_



El proyecto no solo se centró en la infraestructura, sino que también incluyó un importante embellecimiento paisajístico. Se llevaron a cabo tareas de desmalezamiento y poda de formación, lo que no solo garantiza la seguridad y visibilidad durante las horas nocturnas, sino que también resalta la belleza natural del entorno. El cuidado y la preservación de la vegetación existente permiten que la luminaria del sitio se ilumine de manera efectiva, creando un ambiente seguro y acogedor durante la noche, lo cual es especialmente relevante para el disfrute de la plaza en horarios no diurnos.



Con la culminación de estas tareas, la plaza del barrio Cocomarola Oeste se posiciona como un verdadero punto de encuentro para la comunidad. Los espacios públicos bien cuidados y embellecidos promueven la unión entre los habitantes y fortalecen el sentido de pertenencia, factores esenciales para la construcción de una comunidad cohesionada y próspera. La participación activa de la comunidad es fundamental para mantener este espacio renovado y cuidado a lo largo del tiempo. Ya que disponen de un lugar funcional y atractivo que fomenta el encuentro y la convivencia.