Ropa, muebles, electrodomésticos, juguetes y hasta lencería son algunas de las cosas que podés encontrar en los suburbios de Nueva York si te animas a la aventura. “Empecé haciéndolo como parte de mi contenido y creció tanto que ahora armé una sección para hacer caridad con todo lo que encuentro”, le contó a TN.

Teri Yakid, como miles de argentinos, se sumó a la aventura de emigrar hace poco más de un año, cuando a su mujer se le dio la oportunidad de trabajar en la ciudad que nunca duerme, Nueva York. Inmediatamente, armaron las valijas y emprendieron viaje hacia el sueño americano.

Él es creador de contenido, pero con la llegada al nuevo país también tuvo nuevas ideas. “Siempre hice contenido para alguien más y estando acá dije ‘bueno, voy a ver qué sale’. Un día salí a caminar buscando ideas y vi un montón de cosas en la calle y dije ‘mañana voy a hacer un video con esto’, ya tenía hasta el título pensado: ‘¿Me puedo equipar una casa con la basura que tiran los yankees a la calle?’, y eso video explotó, mal”, le contó a TN sobre los inicios de la famosa “cirujeada por Nueva York”.

Gracias al gran éxito que tuvieron los videos donde amueblaba una casa con las cosas que los estadounidenses tiraban, se le ocurrió llenar una mochila y sortearla entre sus seguidores. (Foto: captura video)

A raíz de este primer video, las redes de Teri Yakid explotaron y aquella idea fue un antes y un después en su vida. “La gente respondía y había todo tipo de comentarios, gente que se indignaba por lo que hacía, otros a los que les parecía maravillo y así”, agregó y dijo que la dinámica gustó tanto que tuvo que hacer varios videos con esta idea hasta que en un momento “lo cansó” y comenzó a pensar “cómo podía darle una vuelta de rosca”.

De ese punto surgió la famosa “mochila de Teri Yakid”. La idea era agarrar alguna mochila, propiamente dicha, o algún bolso que alguien haya tirado y a partir de ahí comenzar a llenarlo con cosas de alguna temática determinada. Luego, cuando estuviese lista, la sorteaba entre sus seguidores y se las enviaba, no importa de la parte del mundo que fuesen.

Equipar una casa, llenar mochilas y hacer caridad

La “cirujeada” tuvo una aceptación y fascinación del público que Teri nunca imaginó en su vida. A raíz de eso pudo crear dos secciones en su canal. En una de ellas sortea algunas cosas con sus seguidores y en otra hace caridad. “Busco alguna institución que necesite cosas y se las mando. Ahora estoy armando tres cajas llena de cosas para mandarlas a tres chicos de Venezuela”, detalló.

“Esto se puede lograr por dos cosas. Primero que acá hay un consumo bastante extremo, siempre se quiere tener lo último. Y segundo, la gente tiene el poder adquisitivo para hacerlo”, confesó y en relación con esto destacó que el barrio por donde él “cirujea”, el Park Slope en Brooklyn, es uno de los barrios más caros de Nueva York.

Un dato curioso que destacó del primer mundo es que “hay días específicos para tirar determinados artículos”. “No podés sacar lo que vos querés cuando querés porque el estado de Nueva York te multa”, agregó.

Gracias a lo que algunos llaman “basura” en Estados Unidos, él logró hacerle la vida un poco más amena a aquellos sectores que le están pasando mal. “No importa qué tan caro sea, si es un electrodoméstico o un peluche, el impacto que le genera a la persona que lo recibe es increíble. Y todo eso a raíz de algo que estaba tirado en la calle”, dijo aún sorprendido de lo que hace semana tras semana.

La decisión de emigrar “no es para cualquiera”

“Con mi esposa decidimos venir acá por trabajo y porque la economía en Argentina iba cada vez peor. Siempre tuvimos la idea de irnos en algún momento, se nos dio y estamos super agradecidos, pero emigrar no es para cualquiera”, sentenció el joven creador de contenido.

“Tenés que tener la mente muy fuerte y firme, porque si no en la primera que extrañes o no te guste algo te vas a querer volver, y ahí sí que no hay plata que te importe, va a pesar más lo social”, confesó agregando que no hay día que no extrañe el país, pero aun así deciden quedarse allá.

Aseguró que por el momento no volvería a la Argentina por la fuerte crisis económica que atraviesa el país. (Foto: Gentileza Teri Yakid)

“No nos arrepentimos de venirnos, nos está yendo muy bien, pero queremos mucho nuestro país, no nos imaginamos no volver nunca. Pero por el momento, por la crisis económica que hay en Argentina, preferimos quedarnos acá”, concluyó, en diálogo con TN, el creador de contenido que es furor en las redes gracias a sus paseos de cirujeada.