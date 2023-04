El glamour de los “pura sangre”, una pista imponente con variedad de obstáculos y jinetes orgullosos de exhibir sus majestuosos ejemplares, engalanarán Costa Sur, que una vez más, se vuelve escenario de propuestas deportivas abiertas al público en general ,y de esta manera invita a disfrutar de una jornada inolvidable.

Luego de un exitoso desembarco del torneo el año pasado, que reunió una gran convocatoria de aficionados y curiosos por este noble deporte, el próximo fin de mes; viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de abril*, el balneario Costa Sur volverá a ser sede de la 2° Edición del Torneo Hípico «Copa Ciudad de Posadas» Valla Uno.

Los jinetes (varones) y amazonas (mujeres) junto a sus equinos competirán en jornadas demostrando todo su nivel, destreza y habilidades, buscando brindar un espectáculo único. Se estima la participación de más de 160 deportistas que llegan a la tierra colorada desde distintos puntos del país. Las categorías que se medirán son: Iniciados, Escuela Menor, Escuela Mayor, Children y Tercera.

El acceso al evento es libre y gratuito*. La cita comenzará el viernes a partir de las 10 hs con las tradicionales pasadas de todos los competidores y exhibiciones. La competencia en sí, será sábado y domingo desde las 09 hasta 18 hs, con saltos que irán desde los 0,30 cm a 1,20 mts. Esta segunda edición en la capital provincial abre cupos nuevamente con clasificaciones para las instancias finales que serán en agosto en la ciudad de Córdoba.

La interesante propuesta llega a la ciudad de la mano de la Municipalidad de Posadas, en organización con el Club Hípico “Casco Rosado”. Cabe remarcar también que el predio a su vez contará con un sector gastronómico y comercial. Además de la propuesta deportiva, una vez que la misma finalice, la velada continuará con música y distintos shows en vivo, invitando al disfrute de todos los espectadores presentes.

Destrezas del jinete y del equino



Según expertos, la equitación es uno de los deportes más completos que existen, ya que ayuda a despejar la mente y aporta otros beneficios para tu salud. Fundamentalmente se la reconoce como el arte de montar a caballo. Tiene sus orígenes en el año 1539 y hasta entonces la equitación sólo era utilizada en el campo de batalla. A lo largo del tiempo se ha mantenido como un deporte de prestigio que se practica alrededor de todo el mundo. Actualmente se puede realizar esta actividad tanto a nivel militar, terapéutico (para personas con discapacidad) o deportivo.

Para los jinetes es favorable y beneficioso en términos de salud, tales como mantener una buena postura y tonificación muscular. Si bien se trabajan varios grupos musculares, las zonas más notorias son las piernas y pelvis, ya que se realiza más esfuerzo en esas zonas. También contribuye a mejorar la coordinación y equilibrio horizontal y vertical del cuerpo a lo largo del tiempo.

Además de aprender a controlar los movimientos del caballo, el jinete mejora notablemente su coordinación y reflejos, por lo que él mismo experimenta una fuerte conexión con el animal.

Se entiende a la disciplina no sólo como un mero deporte sino más bien como un arte, ya que no implica solamente la evaluación en las destrezas del jinete y del animal, si no también se hace hincapié en los cuidados óptimos y las buenas atenciones en términos de salud integral del equino.