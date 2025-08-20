Con el objetivo de garantizar un servicio más seguro y confiable, Energía de Misiones llevó adelante una serie de trabajos en distintos puntos de la localidad de Garupá.

Las tareas incluyeron el recambio de postes de madera por columnas de hormigón, lo que refuerza la infraestructura y asegura mayor durabilidad frente a las inclemencias climáticas. Además, se realizaron labores de poda en línea de media tensión de la zona El Chogüí, con el fin de despejar el tendido eléctrico y minimizar interrupciones por contacto con la vegetación.

Por último, se concretó el reemplazo de un seccionador cuchilla de 13,2 kV, con el fin de optimizar las maniobras operativas y mejorar la seguridad en la red.

De esta manera, Energía de Misiones continúa ejecutando obras y trabajos de mantenimiento en distintas localidades de toda la provincia, enfocadas en actualizar las instalaciones y brindar una distribución más estable para todos los vecinos.