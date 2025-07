Energía de Misiones despliega un plan integral de mejoras en la infraestructura eléctrica, con operativos en distintos puntos de la provincia. Las tareas incluyen poda, despeje de traza y reemplazo de postes de madera.

Energía de Misiones avanza con los operativos de poda, mantenimiento y mejora de la infraestructura eléctrica en distintos sectores de Posadas. Durante la jornada del martes, los trabajos se concentraron en los barrios San Gerardo, 8 de Diciembre y las chacras 140, 141 y 135, ubicadas sobre la avenida Almirante Brown, entre Jauretche y Vivanco.

En forma paralela, el Área de Redes y Servicios llevó adelante tareas del Programa Sustituir con el reemplazo de postes de madera por estructuras de hormigón en la intersección de las avenidas Vivanco y Almirante Brown.

El operativo continuará este martes 22, entre las 14 y las 18 horas, en los barrios Gendarmería Nacional, Morgue Judicial, Santa Rita Oeste y en las chacras 132, 133, 142, 143, 144, 145, 146, 246, 247, 250, 251, 252 y 253, con corte de suministro en ese lapso. Los cortes son imprescindibles para garantizar la seguridad de los operarios y de los vecinos, ya que por las características de los trabajos, no siempre es posible realizar las podas y despejes con líneas energizadas.

Energía de Misiones despeja la traza en la línea principal de Jardín América para optimizar el servicio

Energía de Misiones inició tareas de limpieza de traza en la línea de 33kV que lleva el suministro eléctrico a la localidad de Jardín América y su zona de influencia. El trabajo, fundamental para optimizar la prestación del servicio y evitar cortes por acción del entorno natural sobre las líneas, se realiza diariamente y puede durar de dos a tres semanas, estimándose su finalización en la primera quincena de agosto.

La línea que lleva energía a Jardín América (salidas ET Mineral y ET Roca, de 21.5 y 37.1 kilómetros, respectivamente), atraviesa algunos terrenos con vegetación implantada que se debe despejar para que no interfiera con la infraestructura, especialmente durante las tormentas, ya que los roces de las ramas sobre los cables provocan cortes que puede dejar a los usuarios sin servicio por varias horas.

Cortes para maniobras de seguridad

La tarea de limpieza de traza requiere de cortes temporales del suministro eléctrico para la realización de maniobras que permitan dejar fuera de servicio los tramos en los que va a trabajar el personal. Los cortes pueden repetirse al inicio y final del trabajo en cada tramo. Estas interrupciones son de muy corta duración, de entre cinco y diez minutos. No implican variaciones de tensión ni riesgos para las instalaciones domiciliarias. Los cortes se programan y controlan con las herramientas tecnológicas que permiten aperturas y cierres seguros.