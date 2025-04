La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo detalló que la mujer fue hallada “sana y salva”



María Belén Zerda, la argentina de 38 años que había desaparecido en Cancún hace más de 10 días, fue encontrada este viernes con vida y buen estado de salud, según confirmó la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. “Apareció en la selva. Está bien”, detalló su hermano Guillermo a Infobae.

Según indicaron fuentes oficiales, la mujer fue visualizada mientras caminaba en una zona cercana a la avenida Luis Donaldo Colosio, una de las principales arterias del municipio de Benito Juárez, en el estado mexicano donde había sido vista por última vez.

Belén estaba desaparecida desde el pasado 6 de abril. Su intensa búsqueda había iniciado días después, el 10, cuando reportaron el hecho. En consecuencia, se activó el protocolo Alba para dar con la mujer.

Según la denuncia, ese día vestía una blusa de color negro sin mangas, tipo top, así como un short de mezclilla color claro y crocs de color blanco con verde. Esas mismas prendas las llevaba puestas al momento de ser encontrada por agentes policiales en las últimas horas.

A la mujer argentina la buscaban en una zona verde con altos pastizales. Tras identificarla, las autoridades la trasladaron para que recibiera asistencia médica. Según indicaron desde la fiscalía mexicana, el consulado argentino en Cancún ya fue notificado de la aparición.

También tomó conocimiento la familia, que confirmaron la noticia a este medio. Se espera que tomen contacto con ella a lo largo del día, cuando terminen de examinar su salud.

Asimismo, Guillermo, otro de sus hermanos, dijo a Infobae que el resto de los familiares están evaluando volar al país en las próximas horas para colaborar con su asistencia también.

El miércoles, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, al cual pertenece Cancún, publicó en su cuenta de la red social X una serie de comunicados en los que informó que los investigadores continuaban con las tareas para encontrar a Belén, quien según las autoridades no fue víctima de un secuestro.

En contrapunto, sí sostuvieron que, según los datos aportados por testigos, la mujer “padece de esquizofrenia y fue durante un episodio de esta enfermedad que corrió hacia un área selvática“.

No obstante, Guillermo, hermano de mujer desaparecida, habló con Infobae y desmintió totalmente que la mujer padezca algún problema de salud, mucho menos de índole mental. “Es una chica que hace deporte desde los 7 años, no come frito, no fuma… Tiene 40 años y parece de 30. Es una piba sana de verdad. Tiene dolor de cabeza y no toma una pastilla”, había destacado al respecto.

La vida de Belén en México y la sospecha de su desaparición

Radicada hace dos años y medio en México, donde es dueña de una marca de bikinis junto a una amiga, Belén había regresado a la Argentina en noviembre pasado, con motivo de las Fiestas. Sin embargo, un problema de salud de su abuela hizo que su estadía se extendiera más tiempo de lo planeado, y recién a fines de marzo retornó al país azteca.

Al volver a México, comenzó a incursionar en un nuevo trabajo. “En el último tiempo ella también se dedicaba a hacer trabajos aislados de promociones y marketing en eventos deportivos y canchas. ‘Imagen’ le dicen“, contaron desde su entorno familiar.

En este sentido, en medio de la búsqueda de su hermana, reveló un dato que podría ser clave para esclarecer lo sucedido: “En su irrupción en esta última profesión hubo algo que la asustó a Belén, vio algo raro».

Los motivos por los cuales Zerda se mantuvo desaparecida durante los últimos 12 días serán determinados a partir de las declaraciones de la víctima y una serie de pruebas que ya tienen los investigadores en sus manos. Se espera que haya noticias en las próximas horas.