Hemos trabajado mucho para esta problemática, porque todavía es una problemática, que no esté guardada en un cajón. Hoy es una problemática donde hay que atender, donde hay roles bien definidos en base a un contrato hecho en el 99, en donde el Estado le otorga una concesión a la empresa que es privada, que lo va a hacer. Acá en misiones está representada por una operadora que es SAMSA.



Básicamente hay problemáticas desde el punto de vista estructural, de las redes troncales, esenciales, que son las transportadoras en la zona sur de la ciudad. Pero también hay que pensar en los barrios que están alejados de la ciudad, que hoy están teniendo desde hace muchos años, y esto va creciendo, por ejemplo el barrio Porvenir 2, en Palma, Campo Bauer. Son todos barrios que están alejados de lo que son las plantas potabilizadoras. Entonces hay una situación no resuelta en esos lugares porque la empresa en el POE, (proyecto de obras en expansión), debería tener el mecanismo para poder proveer de agua a esos lugares.



Pesa admite que es una situación que no está resuelta, obras que todavía no las pudieron hacer y bueno que tiene que conceder en este caso una apoyatura técnica, para que las obras que se hagan sean beneficiosas y que sirvan. Y segundo tienen que hacer conforme a lo que establece el mismo contrato de concesión, la autorización pertinente, para que en este caso, las cooperativas que se están armando con ayuda de acción cooperativa.



Es más, le invite a la ministra que participó de las reuniones con los distintos barrios, y bueno en definitiva hay una nueva posibilidad de armado, pero también hay que saber que todos esos lugares han sido asistidos por Yacyretá ; con quien también tuve diálogo con el titular, con Debido, estoy en permanente contacto con el coordinador territorial Héctor Bellone, para que las instalaciones de red de agua de las zonas sean óptimas para cuando se clore en las cooperativas, sean transferidas a favor de estos vecinos.



La justicia, hay que entenderlo, tiene un mecanismo donde están tipificados las distintas modalidades que delinquen las personalidades que se dedican a esto. No podemos decir que la problemática del robo de una silla o algún sillón que quedo en el patio, quedo un termo, un celular, de una bicicleta, rompe la paz social, lo que genera y está generando mucho ruido en los barrios de Posadas, porque inclusive la misma gente que roba, vive en el mismo lugar.



La misma justicia lo cataloga como robo menores, a tal punto que yo pedí una reunión con la titular del superior tribunal de justicia con la doctora Rosanna Pía Venchiarutti, quien me recibió, me escucho, me entendió y bueno obviamente es una situación en donde la justicia tiene que resolver muchas cuestiones porque vamos a suponer, cuando llegan denuncias de todo tipo, hay cinco mil denuncias diarias, con respecto a la vinculación de este tipo de contravenciones, que quizás no tengan la prioridad que tienen los delitos más peligrosos. Bueno, hay un problema que resolver, hay que incentivar a la gente denuncié, que no naturalice, no hay que soportar nada, hay que denunciar y es lo que hacemos; acompañar esos procesos. Por otro lado, hemos trasladado al superior tribunal de justicia, para que se tenga en cuenta la problemática va por ese lado.