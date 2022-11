Apenas 24 horas después del triunfo de Argentina frente a México por el Mundial Qatar 2022, en el que abrió el marcador con un zurdazo impactante, una noticia sobre Lionel Messi generó revuelo en el mundo del fútbol. Según publicó The Times como información exclusiva, el delantero está a punto de cerrar un acuerdo con el Inter Miami para incorporarse a la plantilla a partir de junio de 2023, cuando termina su vínculo con el PSG. Y, de concretarse el pase, se convertiría en el jugador mejor pagado de la historia de la MLS



Según el citado medio británico, uno de los encargados del operativo de seducción del atacante, de 35 años, es ni más ni menos que David Beckham, una de las cabezas de la franquicia, que tuvo como su máxima figura a Gonzalo Higuaín, recientemente retirado. “Inter espera que Messi se mude del Paris Saint-Germain al final de la temporada europea. Messi tiene una casa en Miami y disfruta de vacaciones allí con su familia. El año pasado les dijo a los medios españoles que jugar en Estados Unidos siempre había sido su sueño”, subraya el artículo.

En efecto, en diciembre de 2020, la Pulga había declarado: “Yo siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir lo que es esa liga, lo que es la vida allí. Me gustaría, después, si pasa o no, no lo sé”. “Se dice que la influencia de Beckham es clave para el trato: como embajador de Qatar en la Copa del Mundo, tiene una línea directa con los dueños del PSG. El ex capitán de Inglaterra también tiene una relación con Messi a través de su asociación con Adidas”, planteó The Times.

Claro que el elenco estadounidense tiene competencia. El PSG ya hizo correr en los medios franceses que le pondrán a Messi sobre la mesa una oferta por otro año de contrato, sin importar cómo culmine la temporada, en la que el conjunto que dirige Christophe Galtier ya ganó la Supercopa de Francia, es líder en la Ligue 1 y avanzó a octavos de final de la Champions Ligue, instancia en la que se probará ante el Bayern Múnich.



El boletín de la selección argentina ante Arabia Saudita: los aprobados y los puntos bajos en el inesperado tropiezo en el debut en la Copa del Mundo

La Scaloneta cayó por 2-1 ante la potencia asiática en su estreno mundialista en el Grupo C. No fue una gran actuación de un grupo de jugadores que perdió su invicto



Al mismo tiempo, el Barcelona coquetea constantemente con repatriarlo. “Yo les digo que Messi es del Barça, que tranquilos, que es el mejor jugador del mundo y ya veremos”, señaló el presidente Joan Laporta hace 10 días. “Por supuesto, vayas donde vayas, la gente identifica a Messi con el Barça”, añadió. Cataluña es la segunda casa de los Messi. Tienen su hogar en Casteldefels y, de no haber sido por el affaire fair play financiero, hubiera renovado su vínculo con el Blaugrana y no se hubiera marchado.

Pero se vio forzado a partir y la relación con la dirigencia quedó lesionada. De hecho, Laporta viajó a París en ocasión del Balón de Oro con la intención de reunirse y homenajearlo, en una actitud de acercamiento. Pero el cónclave nunca se dio, ya sea porque Messi apostó a no disparar especulaciones o porque hoy los lazos están desgarrados. Lo concreto es que The Times da un paso más allá de los rumores y prácticamente baja el martillo respecto al futuro del astro.



“Dado que la próxima Copa del Mundo se llevará a cabo en los Estados Unidos, así como también en Canadá y México, la llegada de Messi sería oportuna y podría ayudar a elevar la posición de la MLS en el panorama deportivo”, concluye la nota. ¿Y podría abrirle la puerta a Messi a convertirse en embajador de la Copa del Mundo y, quizás, jugar su sexta edición a los 39 años?

Por último, las versiones apuntan a un súper equipo para rodearlo: mencionan como posibles refuerzos a Sergio Busquets, Cesc Fabregas y Lucho Suárez, todas estrellas con estrecha relación con la leyenda albiceleste.