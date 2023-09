Fue en conferencia de prensa junto a la directora de la ANSES, Fernanda Raverta. La primera cuota se pagará en octubre y la siguiente en noviembre. Los pasos para inscribirse.

El ministro de Economía, Sergio Massa y la directora de ANSES, Fernanda Raverta anunciaron unanueva serie de medidas en plena campaña electoral para trabajadores no registrados. Se trata de un bono de $94.000 que se dividirá en dos cuotas a abonar en octubre y noviembre.

Las medidas para el sector informal se presentaron en el Ministerio de Economía y alcanzarán a3.000.000 de personas. La inscripción estará disponible a partir del miércoles 27 de septiembre a las 14 horas y permanecerá abierta durante todo el mes de octubre.

El beneficio se trata de un refuerzo similar al IFE, que el Gobierno brindó durante la pandemia, para compensar a este sector de los efectos de la alta inflación.

“Pretendemos mantener el equilibrio en las cuentas públicas, pero llegar a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, a los efectos de cuidar el ingreso de todas y todos los argentinos. Tenemos un objetivo: recuperar el ingreso para mejorar la calidad de vida de la gente y estas medidas van en ese sentido”, sostuvo el titular del Palacio de Hacienda.

Massa brindó un refuerzo a trabajadores no registrados en conjunto con la ANSES. (FOTO: AFP)

Por su parte, la titular de ANSES, Fernanda Raverta, expresó: “A partir de mañana, desde las 2 de la tarde, va a estar abierta la inscripción por internet en la página de ANSES con Clave de la Seguridad Social. Con este refuerzo vamos a llegar a aquellos hombres y mujeres que tienen más de 18 años, menos de 64, que no están alcanzados por ninguna prestación o asistencia del Estado y que no tienen trabajo formal”.

Bono para trabajadores informales: de cuánto es y a quiénes alcanza

El nuevo “IFE” está dirigido a trabajadores no registrados;

está dirigido a El bono será otorgado a 3 millones de personas;

El refuerzo está destinado a aquellos que no quedaron alcanzados por los anuncios de “alivio” anteriores.

Paso a paso, cómo inscribirse para cobrar el bono

El nuevo IFE está destinado a personas de entre 18 y 64 años, que no tengan ingresos registrados y no reciban ningún tipo de asistencia económica del Estado. Además, será necesario que cuenten con la Clave de Seguridad Social y una CBU o clave bancaria a nombre del titular que lo solicite para cobrar el monto. Para acceder a este refuerzo, las personas no deberán tener:

Trabajo registrado (relación de dependencia, autónomos, monotributo, monotributo social y casas particulares)

Jubilación o pensión

AUH, AUE, Asignaciones familiares o Progresar

Planes sociales (por ejemplo, Potenciar Trabajo)

Prestación por desempleo.

Asimismo, ANSES realizará una evaluación socioeconómica y patrimonial (consumo, bienes, cobertura de salud, etc.) de los solicitantes

Quienes cumplan con los requisitos podrán acceder al bono desde la página web de Anses o desde la App Mi Anses a partir del miércoles 27 de septiembre, entre las 14 y 22 horas.

(Foto: ANSES)

Trabajadores y jubilados: las medidas anunciadas por Sergio Massa

Como anticipó TN, Massa brindó un refuerzo a trabajadores no registrados en conjunto con la ANSES. Con esta medida, el Gobierno busca un mecanismo para compensar al sector informal de los efectos de la devaluación y la escalada de precios.

El ministro de Economía lo había adelantado la semana pasada que este beneficio atendería “a casi tres millones de argentinos que no forman parte de la población formal registrada, pero que forman parte de la población económicamente activa”.

Así, el reciente anuncio forma parte de un conjunto de medidas que incluyen la devolución del 21% del IVA sobre las compras de la canasta básica; el aumento del piso del Impuesto a las Ganancias; créditos de $ 400.000 para trabajadores y monotributistas; y bonos de $37.000 y $45.000 para jubilados.