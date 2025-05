El PRO tiene el desafío de revalidar la gestión ante la avanzada del kirchnerismo y la irrupción de La Libertad Avanza. Hay en juego 30 bancas de las 60 que conforman la Legislatura porteña.



Este domingo se llevan a cabo las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, en un escenario muy particular, ya que la presencia de candidatos nacionales despertó una atención especial. Tanto el PRO como La Libertad Avanza y hasta el peronismo tienen las expectativas puestas en lo que suceda esta jornada en las urnas.

Es la primera elección de impacto nacional, ya que los principales candidatos son figuras con alto conocimiento público en buena parte del país. El PRO apuesta a la diputada nacional Silvia Lospennato; Unión por la Patria va con Leandro Santoro y La Libertad Avanza eligió al vocero presidencial, Manuel Adorni. Además, se presenta por su cuenta el exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

El peso de los postulantes y la atención puesta en este turno electoral hace que los comicios se vivan como un adelanto de lo que será la disputa por la jefatura de Gobierno de la Ciudad en 2027. Además, será el primer test en las urnas en un distrito de caudal de votos importante para el presidente Javier Milei.



El resultado de este domingo comenzará a definir el entramado de alianzas hacia las legislativas nacionales del 26 de octubre. El PRO y LLA miden su liderazgo en las elecciones porteñas e influirá en las conversaciones futuras. Lo propio hará el peronismo, que tiene una interna abierta por la conducción y los números que consiga esta noche podrían ayudar -o no- a aclarar el panorama.

Además de los candidatos mencionados, hay otras 13 listas en competencia para renovar la mitad de la Legislatura porteña: hay 30 bancas de las 60 en juego. La elección se llevará a cabo mediante el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE) y los legisladores electos asumirán sus funciones el próximo 10 de diciembre.

El expresidente y titular del PRO, Mauricio Macri, votó en la Escuela Lenguas Vivas, en las elecciones legislativas porteñas, y planteó: “Esta elección es un punto de partida para lo que vendrá”.

Votó Lula Levy: “Hay mucha expectativa de entrar”

La cabeza de lista de legisladores porteños de Evolución, Lucille “Lula” Levy, votó en la Escuela Lenguas Vivas por las elecciones locales y planteó en declaraciones a la prensa: “Estamos con mucha expectativa, muy contenta y orgullosa de la campaña que tuvimos. Empezamos con muchas propuestas y terminamos con muchísimas más. Hay mucha expectativa de entrar”.

Escándalo en las elecciones: Macri acusó a Santiago Caputo de viralizar los videos falsos creados con IA y elevó la tensión con LLA

El jefe del PRO Mauricio Macri acusó al asesor presidencial, Santiago Caputo, por viralizar los videos falsos creados con Inteligencia Artificial (IA), que aseguraba que Silvia Lospennato bajaba su candidatura y pedía votar por Manuel Adorni, y calentó la tensión con los libertarios.

Macri dijo que el material difundido por libertarios previo a las elecciones porteñas fue “una cosa de loquitos”, y redobló las críticas contra el asesor presidencial de Javier Milei.

El expresidente dijo en conferencia de prensa en el desayuno del PRO en el Café Tortoni: “No me vengan con que son tuiteros sueltos, el hombre más poderoso, según el Presidente, de su gobierno, Santiago Caputo, tuitea estaos videos truchos de IA”.

Por Edgardo Alfano. Es probable que el resultado de la elección en la ciudad de Buenos Aires no produzca grandes cambios en la Legislatura porteña, pero marcará el rumbo que seguirán Javier Milei, Mauricio Macri y Cristina Kirchner de cara a las elecciones provinciales en Buenos Aires y las nacionales de octubre.

El Presidente y su hermana, Karina Milei, decidieron apuntalar personalmente los últimos días de campaña del vocero Manuel Adorni y llevaron al gabinete nacional al acto de cierre.

No faltaron, como en otros gobiernos, los anuncios de distintas medidas para alentar el consumo y aliviar el bolsillo de los argentinos, como la eliminación de los aranceles para la importación de celulares y otros beneficios impositivos para el sector electrónico.

El PRO denunció ante la Justicia el falso video de Mauricio Macri, creado con Inteligencia Artificial, pidió que investigue las cuentas que lo difundieron e intimó a las mismas para que lo bajen de las redes.

En su reclamo aseguró que se trata de una maniobra de suplantación digital de identidad cuyo objetivo es “desinformar y manipular al electorado” que beneficia a la lista que encabeza Manuel Adorni.

El video muestra al líder del PRO hablándole a la cámara, informando que baja la candidatura de Silvia Lospennato y pidiéndole a su electorado que vote al representante de La Libertad Avanza. Poco después de que las imágenes se viralizaran, Macri salió a desmentirlo y aseguró que se trataba de una fake news.

El dato en CABA que hizo bajar a Milei del viaje al Vaticano y el plan Karina Milei candidata que gana fuerza

Por María Fernanda Alonso. La elección Capital es la elección piñata, llena de sorpresas. Javier Milei espera dar el batacazo y arrebatarle el bastión a Mauricio Macri para después enfrentar a Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires.

La última encuesta que llegó a la Casa Rosada animó a los libertarios. ¿Una sugerencia de Santiago Caputo bajó del avión al Presidente que iba a ir al Vaticano a la asunción de León XIV? No vaya a ser que una buena elección sea solo capitalizada por Karina Milei. El Triángulo de Hierro no escapa al celo de los tríos. “Javier tiene que estar acá para subirse al escenario”, fue la conclusión. El Papa puede esperar.

“Volvimos al romanticismo de los 80` cuando no sabíamos cómo podía salir una elección. En los 90′ era muy aburrido hacer política porque con las encuestas sabías hasta las décimas que ibas a sacar. Ahora todo cambió: la gente es reacia a responder a los encuestadores y todo puede pasar», afirman entre los libertarios. En todos los sondeos, los indecisos rondan el 15%.

Por Ignacio Salerno. El presidente Javier Milei trabaja junto al equipo del asesor presidencial Santiago Caputo en dos borradores para el discurso del domingo, que contemplan distintas opciones de posicionamiento sobre los resultados que obtenga La Libertad Avanza en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, este domingo.

Según pudo saber TN, el mensaje que dará el jefe de Estado luego de la votación estará enfocado en buscar imponer el aparato del oficialismo por sobre el resto de los aliados para competir contra el kirchnerismo en octubre. En la Casa Rosada analizan la elección en CABA como una PASO con partidos cercanos y buscan instalar que son el único espacio que “puede ganarle al peronismo”.

En Balcarce 50 no planean por el momento hacerle un ofrecimiento de alianza al PRO luego de que se publiquen los resultados, como hizo el jefe de Estado antes del ballotage contra Sergio Massa en 2023. Apuntan a concretar un acercamiento formal sin la necesidad de firmar una constancia institucional: quieren mantener la marca y que los aliados se integren a sus filas.

Las horas previas a la elección legislativa porteña de este domingo no estuvieron exentas de polémicas. Desde el PRO denunciaron que militantes de La Libertad Avanza (LLA) difundieron un video falso del expresidente Mauricio Macri, que aseguraba que Silvia Lospennato bajaba su candidatura y pedía votar por Manuel Adorni.

“A horas de la elección, un burdo video generado con inteligencia artificial fue publicado en X. En él, se muestra una recreación verosímil de mi persona haciendo declaraciones que nunca hice sobre nuestra lista. Se trata de un intento de fraude electoral, que busca confundir al electorado utilizando artilugios que pueden ser interpretados como reales por parte de la audiencia”, aseguró Macri en sus redes sociales.

En ese sentido, aclaró que “la gravedad del episodio queda clara al saber que quienes publicaron el video son personas del círculo más íntimo de La Libertad Avanza. Más allá de la efectividad que pueda tener, esta acción tramposa demuestra un profundo desprecio por las reglas electorales y, en el fondo, por la democracia misma”.

Qué harán los principales candidatos a legisladores de CABA el día de la elección

Ya con la veda electoral en marcha y sin posibilidad de hacer campaña, los candidatos a legisladores porteños en las elecciones de este domingo 18 de mayo aguardan con expectativas el momento de ir a votar. En esa previa, los principales postulantes lo viven de manera diferente.

Están quienes optan por pasar tiempo en familia, aquellos que harán lo mismo que en cada comicio en los que se postularon; y los que aguardarán con expectativas los resultados.

El candidato de La Libertad Avanza, el vocero presidencial Manuel Adorni, votará cerca del mediodía, en el Instituto San Judas Tadeo. El horario informado por su equipo fue las 12.30. Sobre posibles cábalas o rutinas extraordinarias, el postulante libertario las rechazó de plano: “Voy a hacer vida normal, voy de mi casa a votar y nada más, como cada dos años”, señaló en diálogo con TN.

Una de las curiosidades de la jornada es que la candidata del PRO, Silvia Lospennato, no podrá votar. “Nació y vive en la Ciudad, pero tenía domicilio en Provincia. Cuando se decidió su candidatura, hizo el trámite de cambio de domicilio, pero no se llegó a tiempo para que figure en el padrón”, explicaron en su entorno a este medio. Encabezará un desayuno en el Café Tortoni temprano, con los candidatos y referentes.

En tanto, el primer candidato a legislador porteño por el espacio “Es Ahora Buenos Aires”, Leandro Santoro, desayunará con su madre. Luego, votará a las 11.30 en la Escuela Primaria Nro. 8, ubicada en Carlos Calvo 3150, en la mesa 1255. Más tarde, almorzará con su familia y amigos. Después de eso se dirigirá a la sede partidaria, ubicada en el Estadio Héctor Ecthart, del club Ferrocarril Oeste.

El exjefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta va a votar a las 9 en la Facultad de Derecho, pero antes se juntará a desayunar con el resto de los candidatos de su lista. Luego, compartirá un almuerzo con su familia, para más tarde esperar los resultados de la elección en las oficinas de Palermo. “Todo muy austero, sin sedes y grandes despliegues”, remarcaron a TN en su entorno.

Todos los primeros candidatos de las 17 listas porteñas

Silvia Lospennato (PRO- Buenos Aires Primero)

Leandro Santoro (Es Ahora Buenos Aires)

Manuel Adorni (La Libertad avanza)

Horacio Rodríguez Larreta (Volvamos Buenos Aires)

Ramiro Marra (Libertad y Orden – UCeDé)

Lucille “Lula” Levy (Evolución – UCR)

Juan Manuel Abal Medina (Seamos Libres)

Vanina Biasi (Frente de Izquierda – PTS)

Paula Oliveto (Coalición Cívica)

Ricardo Caruso Lombardi (MID)

Yamil Santoro (Unión Porteña Libertaria)

Alejandro Kim (Principios y Valores)

María Eva Koutsovitis (Confluencia por la Soberanía)

Mila Zurbriggen (El Movimiento)

César Biondini (Frente Patriota Federal)

Marcelo Pereta (Movimiento Plural)

Federico Winokur (La Izquierda en la Ciudad)

Recomendaciones a la hora de votar

Llevar el DNI o documento oficial para identificarse.

Conocer con anticipación el lugar de votación consultando el padrón.

Llegar con tiempo para evitar aglomeraciones cerca del cierre.

Recordar que el voto en CABA se realiza mediante Boleta Única Electrónica.

Dónde votar en CABA: cómo consultar el padrón electoral

A través de la página web de la Justicia Nacional Electoral, ya se puede consultar el padrón para las elecciones legislativas 2025 de este domingo.

De esta manera, el elector podrá conocer en qué barrio deberá emitir su voto. Los detalles como el número de mesa y de orden no se encuentran disponibles ya que se trata de un padrón provisorio.

Hasta qué hora se puede votar

Una vez pasado el horario de cierre, a las 18 horas en punto, ya no se podrá votar bajo ninguna circunstancia. Si alguien no logra votar en ese horario, deberá justificar la ausencia ante la autoridad electoral; de no hacerlo, se arriesga a multas y sanciones.

En la Ciudad de Buenos Aires, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos mayores de 16 años que estén inscriptos en el padrón electoral y acrediten su identidad con documento válido. El incumplimiento sin justificativo puede generar multas económicas que oscilan entre 100 y 300 Unidades Fijas (actualmente, una Unidad Fija equivale a $731,62) o trabajos comunitarios.

A qué hora se conocerán los resultados

Las elecciones legislativas que se celebran este domingo 18 de mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tendrán resultados disponibles antes de las 21 horas, según informó la justicia electoral porteña.

El sistema utilizado en esta votación es la Boleta Única Electrónica (BUE), que permite un conteo mucho más rápido que el tradicional con boletas de papel. Por esta razón, se espera que los primeros resultados puedan conocerse poco tiempo después del cierre de los comicios, pautado para las 18 horas.

El Gobierno porteño está habilitado para difundir los números desde las 19 horas, siempre que se cumplan dos condiciones importantes: que al menos el 25% de las mesas del distrito estén contabilizadas y que el 33% de las mesas de cada una de las 15 comunas de la ciudad también estén escrutadas.