El vicegobernador Carlos Arce acompañó a beneficiarios del Programa Empecemos de Nuevo de la Vicegobernación en la Feria de Santa Rita de Posadas, donde recibieron insumos para actividades de distintos rubros.

El 90% de los emprendimientos beneficiados, a través del programa Empecemos de Nuevo de la Vicegobernación, están liderados por mujeres que son sostenes de hogares. Así lo destacó el vicegobernador Carlos Arce durante una nueva entrega de insumos en el marco de esta iniciativa, que comenzó en 2020 durante la pandemia a partir de una necesidad detectada en la provincia.

En esta oportunidad, fueron diez los proyectos que recibieron asistencia para el desarrollo de gastronomía dulce y salada, peluquería y manicura, para continuar con sus emprendimientos y mantener a sus familias. La actividad se realizó en la mañana de este lunes, en la feria franca de Santa Rita de Posadas.

“Son mujeres que mantienen la economía familiar, algunas están solas con sus hijos. Algunas tienen página en redes, hacen la venta ambulatoria o a pedido. Con esta asistencia, la idea es que puedan seguir creciendo”, afirmó el vicegobernador. En ese contexto recordó que los costos de la materia prima aumentaron por el proceso inflacionario, por lo que “les hace difícil mantener buenos precios”, observó.

Para atender esa situación es que continúan con las entregas del programa Empecemos de Nuevo a los emprendimientos familiares. “Priorizamos aquellos que tengan un año de trabajo familiar en la casa, que la venta la realicen hacia el cliente del barrio, en la calle o través de las redes sociales”, especificó.







Sobre el programa

Empecemos de Nuevo es un programa de la Vicegoberación, que asiste con insumos para reactivar emprendimientos familiares que debieron parar su producción debido a la situación económica por la que atraviesa el país.

Está dirigido a emprendedores de diferentes rubros, que tengan una actividad o negocio familiar y no estén contemplados en ninguna de las líneas de créditos nacionales y provinciales. También apunta a quienes no tienen acceso a subsidios para micro emprendimientos por no contar con los requisitos.