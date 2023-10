El Festival Internacional de Cortometrajes Oberá en Cortos cerró su 20ª edición celebrando la identidad y diversidad cultural junto a realizadores, referentes culturales, y público que acompañó las cinco jornadas de este encuentro emblema del audiovisual argentino y de la región.

En un clima emotivo se repasaron las actividades desarrolladas durante el Festival que incluyeron más de cuarenta proyecciones, charlas, capacitaciones, debates y presentaciones artísticas. Entre los puntos altos de la noche, destacan la proyección de dos videos que mostraron en imágenes la historia del Festival, sus hacedores y la red que construyeron a lo largo de estos veinte años; la proyección de los dos cortometrajes ganadores de los certámenes competitivos y la proyección de la película “La uruguaya”.

El anuncio de cortometrajes ganadores capturó la atención del público que colmó la sala del Cine Teatro Oberá Espacio INCAA. Así, por el Certamen Regional Entre Fronteras el jurado integrado por Gabriela Sabaté, Ana García Blaya y Mónica Amarilla, seleccionó al cortometraje brasileño “Amei te ver”, del director Ricardo García, por tratarse de una obra que enfatiza el valor de la amistad y nos interpela e invita a reflexionar sobre las barreras impuestas por la sociedad.

En el Certamen Universitario Entre Fronteras el jurado estuvo conformado por Izel Paz, Fran Rebelatto y Hugo Giménez y la ganadora fue “Teatro Comunitario: La Murga del Monte”, dirigida por Clara Pereyra. El jurado eligió esta obra por celebrar la memoria, la lucha por la democracia, el sentido de pertenencia y comunidad. A su vez, la terna consideró que esta película celebra los 20 años de Oberá en Cortos y nos recuerda que el arte es un espacio de construcción de vínculos y afectos que nos aleja del olvido.

La joven estudiante de la Tecnicatura en Medios Audiovisuales y Fotografía de la Facultad de Arte y Diseño de Oberá – UNaM, subió al escenario a recibir el premio y destacó el valor del hacer colectivo. “Yo creo que eso es lo que todos buscamos, igual como realizadores. Cuando tratamos de hacer cine, cuando tratamos de hacer cualquier obra audiovisual, de juntarnos para lograr que una historia salga adelante, para que se cuente algo que nosotros queremos que el mundo conozca”, expresó Pereyra.

El presidente del INCAA, Nicolás Batlle, participó de la ceremonia de clausura y entregó los premios que otorgó Cine.ar y los del público, que este emitió a través de su voto en el Cine Teatro Oberá y en las 12 subsedes. Acerca de la trascendencia de Oberá en Cortos, Batlle expresó: “Para mí es un festival hermoso. Siempre me pareció, no solamente el festival más importante de la región NEA, sino un punto de encuentro -como también lo es el Espacio Entre Fronteras- para los realizadores del Paraguay, sur de Brasil, del Uruguay y de toda la región. Si bien, por supuesto, es un festival internacional y es un festival que invita a todo el país a acercarse, me parece que tiene una importancia regional muy fuerte, muy importante”. También reconoció la importancia que tuvo Oberá en Cortos para la organización del sector, la sanción de la Ley de Promoción Audiovisual de Misiones, la creación del Instituto de Artes Audiovisuales de la provincia, los fondos concursables y el desarrollo de la actividad en el territorio.

Axel Monsú, cineasta, gestor cultural y hacedor del Oberá en Cortos, resaltó que el festival se realiza de manera ininterrumpida desde hace 20 años desde la periferia de las capitales y tiene la particularidad de ser, además de un festival de cine, un encuentro: “es el encuentro de cineastas, es el encuentro con el público”. Y agregó, “la capacitación y también el encuentro con las obras audiovisuales y artísticas que plantean un ejercicio de identidad y de diversidad cultural”.

Valoró además la construcción colectiva y los vínculos que se forjaron en la región a lo largo de estas dos décadas gracias al Oberá en Cortos. “Tenemos una historia y una identidad común, la historia de que todo este territorio que en su mayoría ha sido y es de la Nación Mbya Guarani. La particularidad de tener en común historias, historias como la de la Guerra de la Triple Alianza, de que cada vez que hay un acontecimiento en un país, cruzamos hacia el país vecino. Entonces, esa es una característica de esta identidad y de esta diversidad cultural que está en este territorio entre fronteras, que tiene pantalla en las salas de cine del festival y espacio en los escenarios vivos todas las noches del festival”, finalizó.

Ganadores OEC 2023

Certamen Regional Entre Fronteras: “Amei te ver” de Ricardo García

Primera Mención Especial del Jurado: “Geração Alpha” de Débora Resendes

Segunda Mención Especial Compartida del Jurado: “El último campeón” de Katia Acosta // “Higinio” de Constanza Pasian y Leandro Zerbatto

Certamen Universitario Entre Fronteras: “Teatro Comunitario: La Murga del Monte” de Clara Pereyra

Mención Especial del Jurado: “Franco” de Sarahi Vivas y Mariano Jiménez

La Productora Mugre Films otorgó dos premios en adhesión a la selección del Jurado Universitario.

Premio del Público Certamen Regional Entre Fronteras: “Barata, by Katy Solem” de Walter Monzón

Premio del Público Certamen Universitario Entre Fronteras: “El teatro comunitario: La Murga del Monte” de Clara Pereyra

Premio CINE.AR: “Messi” de Camila Acosta y Henrique Lahude

Premio MICA Certamen Regional Entre Fronteras: “Messi” de Camila Acosta y Henrique Lahude

Premio MICA Certamen Universitario Entre Fronteras: “Nosotras” de Kamila Lird

Premio Contar Cortometraje Regional Entre Fronteras: “Transformando desde el ABC” de Melanie Encina

Premio Contar Cortometraje Universitario Entre Fronteras: “Nosotras” de Kamila Lird

Mención Especial ARGENTORES a Mejor Guion de la edición 2023: “Amei te ver” de Ricardo GarcíaLa 20ª edición del Festival Internacional de Cortometrajes Oberá en Cortos fue organizada por el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM), el Gobierno de la ciudad de Oberá, la Universidad Nacional de Misiones, la Facultad de Arte y Diseño de Oberá (FAyD-UNaM) y la Cooperativa Productora de la Tierra, quien tuvo a su cargo la producción general. El Festival conó además con el apoyo técnico y financiero del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), la Secretaría de Estado de Cultura de la Provincia de Misiones y La Cooperativa Los Aromos.