Comenzaron las elecciones del Presupuesto Participativo 2025 y, además de la modalidad online, la Municipalidad de Posadas habilitó una serie de mesas de votación presencial en distintos puntos de la ciudad para que los vecinos puedan emitir su voto presentando únicamente su DNI.

Mesas de votación presencial:

JUEVES 11/12

-Delegación 32-33

16 a 20 hs, sede Delegación Municipal 32-33

-Delegación Santa Rita

16 a 20 hs, SUM CH° 233 (entre calles 105 y 108)

VIERNES 12/12

-Delegación Santa Rita

8 a 11 hs, Santa Rita Operativo CH° 252

-Delegación Riberas del Paraná

8 a 11 hs, CAV Av. Urquiza y Av. San Martín

-Delegación Villa Urquiza

16 a 20 hs, Paseo Cultural “La Terminal”

SÁBADO 13/12

–Delegación Villa Cabello

8 a 11 hs, Feria Franca Pepe Piró CH° 149

-Delegación Villa Urquiza

8 a 11 hs, Feria Franca Mercado Villa Urquiza

-Delegación Itaembé Miní Oeste

8 a 11 hs, Feria Franca Av. 147

-Delegación Itaembé Guazú

18 hs, Parque Lineal Av. Los Hornos y Las Calas

DOMINGO 14/12

–Delegación 32-33

8 a 11 hs, Feria Franca CH° 32-33

Recordatorio: votación online

Los vecinos también pueden votar de manera digital en Muni Digital, registrándose o ingresando con usuario y contraseña en https://munidigital.com/citizenv2/posadas . Allí deben acceder a la sección “Presupuesto Participativo”, seleccionar su delegación y elegir el proyecto que desean apoyar. Solo pueden votar los residentes de Posadas mayores de 16 años incluidos en el padrón municipal.