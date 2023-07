El intendente de Comodoro Rivadavia y candidato a gobernador por «Arriba Chubut», Juan Pablo Luque, aseguró que «la ciudad está en condiciones» y que se trabajó durante toda la noche para que los chubutenses puedan votar, a pesar del temporal.

Este domingo Chubut celebra elecciones para elegir un nuevo gobernador. Los principales candidatos a gobernador cerraron sus campañas electorales el viernes, uno de los último test electorales antes de las PASO del 13 de agosto. Por el oficialismo, el candidato a suceder al gobernador actual, Mariano Arcioni, es Juan Pablo Luque, postulante del Frente Arriba Chubut. Mientras que Juntos por el Cambio, el candidato es el senador Ignacio «Nacho» Torres, que busca dar un batacazo a los 20 años de gobiernos peronistas. Luque es el actual intendente de Comodoro Rivadavia, una de las ciudades de mayor peso electoral de la provincia, y no está alineado con Arcioni. Torres, por su parte, recibió un amplio respaldo de toda la plana mayor de Juntos por el Cambio.

Además de elegir gobernador, los chubutenses votarán diputados provinciales, intendentes, concejales y representantes populares al Consejo de la Magistratura de la provincia, en unos comicios en los cuales estarán habilitados para sufragar más de 470 mil ciudadanos.

Votó Luque: «Se hizo un gran trabajo para que se realicen las elecciones»

El intendente de Comodoro Rivadavia y candidato a gobernador por «Arriba Chubut», Juan Pablo Luque, aseguró que «la ciudad está en condiciones» de llevar adelante los comicios y convocó a todos los chubutenses a votar, luego de sufragar. “Algunos quisieron suspender las elecciones en Comodoro Rivadavia, vaya a saber con qué intención”, denunció.

Según dijo, «se trabajó toda la noche para que se puedan realizar» en medio del fuerte temporal que atravesó la ciudad. «Lo más importante es que no perdimos ninguna vida», sumó.

El dirigente justicialista hizo hincapié en la participación que se registró en las primeras horas de votación, tras los obstáculos por las malas condiciones climatológicas. «Empezó con muy poca gente en las escuelas, sin embargo ahora están poblándose de la gente que va a definir qué provincia quiere», subrayó. En esa línea, envió un mensaje a los chubutenses que aún no concurrieron a las urnas: «Lo mas importante es que vengan a votar». El candidato denunció además que se está intentando «instalar una idea de baja participación para quitarle a la gente el interés de hacerlo»

Votó Arcioni y pidió que los chubutenes voten «para continuar con el crecimiento»

El actual gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, emitió su voto en la Escuela 1 de Comodoro Rivadavia. Frente a los medios de comunicación y luego en las redes sociales, celebró la jornada democrática pero se refirió también al violento temporal que atravesó la ciudad. «Mi deseo hoy es que las y los chubutenses puedan expresar su voluntad para continuar con el crecimiento de nuestra provincia», subrayó.

Tras las intensas ráfagas que azotaron la ciudad, agradeció particularmente «a todas y todos los que estuvieron hasta la madrugada para que Comodoro y Rada Tilly vuelvan a la normalidad». «Mi mayor agradecimiento por su trabajo y su compromiso», sumó.

Torres confirmó la presencia de Larreta y Bullrich en Trelew durante la tarde

El senador y candidato a gobernador de Chubut por Juntos por el Cambio (JxC), Ignacio Torres, votó en Trelew y envió un mensaje a los electores, en una jornada marcada por el temporal que se registró en la capital provincial: «Es una oportunidad histórica para defender nuestros valores y transformar nuestra provincia de una vez y para siempre».

El candidato concurrió a las urnas con sus abuelos Ricardo y Dora, «que con 95 y 89 años eligen seguir participando», según dijo.

Ante los medios de comunicación, confirmó que a la tarde estarán en Trelew Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. “Es una foto que muestra la madurez del espacio. Esta no es una elección más”, remarcó y sumó: “Acá no podemos darnos el lujo de dividir. Acá no hay halcones ni palomas”.

Es oficial: superado el mal clima, comenzaron las elecciones en Chubut

Las elecciones para gobernador de Chubut comenzaron a las 8 de hoy, tras superarse los obstáculos que provocó el temporal de viento en la zona de Comodoro Rivadavia y la intensa lluvia que cayó sobre la cordillera durante las últimas horas.

El Tribunal Electoral provincial dio garantizada por la mañana el proceso electoral al informar en su último parte que «de acuerdo a los reportes de las empresas de correos y las fuerzas de seguridad, las urnas y kits escolares ya se encuentran distribuidos en cada uno de los establecimientos afectados a la elección».

El viento fue bajando su fuerza desde anoche, amainó durante toda la madrugada y se estima que hoy se mantendrán con una intensidad de 40 kilómetros, que es propia de la zona sur de este distrito.

Asimismo, en la madrugada se logró restablecer el servicio de energía eléctrica en todas las escuelas que se utilizarán como centro de votación y la ruta nacional 3 en el tramo Comodoro Rivadavia-Trelew, que había sido interrumpida al tránsito ayer para prevenir accidentes, fue restablecida a la 1 de hoy y la circulación es normal desde entonces.

Alerta amarillo por vientos con ráfagas de hasta 100 km/h

Un alerta meteorológico amarillo por vientos con ráfagas de hasta 100 km/h rige hoy para diferentes zonas de la provincia de Chubut, donde durante esta jornada se llevarán a cabo los comicios para elegir gobernador y otras autoridades locales.

El aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que «el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 60 km/h, con ráfagas de 75 a 100 km/h que pueden ser superadas de manera local».

El parte, emitido poco antes de las 6, abarca Gastre, este y oeste de Mártires, este y oeste de Telsen, Gaiman, Paso de Indios, meseta de Biedma, meseta de Florentino Ameghino, meseta de Rawson, costa de Florentino Ameghino, costa de Rawson, meseta de Escalante, Sarmiento y sudoeste de Florentino Ameghino. El alerta añade que «entre la tarde y la noche» del lunes «en las zonas costeras de Chubut y Santa Cruz la dirección del viento será predominante del sector norte».

Ayer, un temporal de viento, con ráfagas que superaron los 120 kilómetros por hora, azotó a la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia, causando daños en las calles, voladuras de techos y caídas de cables que derivaron en cortes de luz.