Chile alcanzó los 242.355 casos confirmados por coronavirus y superó a Italia en cantidad de contagios, según el conteo que realiza la Universidad Johns HopkinsChile alcanzó los 242.355 casos confirmados por coronavirus y superó a Italia en cantidad de contagios, según el conteo que realiza la Universidad Johns Hopkins

El avance de la pandemia no les da tregua a los chilenos y las comparaciones con otros países permiten dimensionar la magnitud de la emergencia . Chile alcanzó los 242.355 casos confirmados por coronavirus y superó a Italia en cantidad de contagios, según el conteo que realiza la Universidad Johns Hopkins.

El reporte del gobierno dio cuenta de 5607 nuevos infectados por Covid-19 en las últimas 24 horas, totalizando 242.355 casos. Italia, uno de los países más afectados por la pandemia en el mundo, cuenta con 238.499 personas con el virus, mientras que España tiene 246.272. De esta manera, Chile se ubicó en el octavo lugar entre los países con más contagiados en el mundo.

Coronavirus: el plan de «hibernación» que proponen en Santiago de Chile para frenar la pandemia

En relación con los fallecidos, las autoridades informaron de 184 nuevos decesos, acumulando 4479 muertes por el virus . El Ministerio de Salud también detalló que son 37.307 los casos activos y hay 1713 personas conectadas a ventilación mecánica, de los cuales 393 se encuentran en estado crítico.

La noticia generó diversas reacciones en el país, luego de que en el inicio de la pandemia las propias autoridades de gobierno tomaron como referencia a los países europeos más afectados. «Chile está mucho mejor preparado que Italia para enfrentar esta situación», había dicho el propio presidente Sebastián Piñera en una entrevista que concedió el 18 de marzo y que, tras las nuevas cifras, fue aludida por miembros de la oposición.

Precisamente, el bloque político contrario al mandatario exigió un cambio en la estrategia del país para enfrentar la emergencia por Covid-19 y le envió una carta al ministro de Salud, Enrique Paris. «Solicitamos una reunión con carácter de urgente a usted como autoridad sanitaria para entregar y analizar las propuestas que hemos elaborado en conjunto, y así dar un giro necesario en la estrategia sanitaria para enfrentar el Covid-19 en el país», se leyó en la misiva que firmaron todos los presidentes de partidos de la ex-Nueva Mayoría, los líderes del Frente Amplio y los dirigentes del Partido Comunista, Partido Humanista y el PRO.

El Ministerio de Salud comunicó asimismo que las ciudades de Antofagasta, Tocopilla y Mejillones entrarán en confinamiento a partir de mañana, en otras de las medidas decretadas para contener el avance de la pandemia.

«Ya había sucedido una cuarentena. Por eso también duele ver que las personas no tomen aún en consideración todo el esfuerzo que se está haciendo dentro de los hospitales «, dijo el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.

Coronavirus en Chile: añadieron 3 mil muertes sospechosas para sincerar cifras de la crisis sanitaria

Golpeado por los últimos reportes, el gobierno chileno enfrentó este fin de semana una nueva polémica por el conteo de fallecidos , cuyo registro aumentó de manera súbita tras reconocer la existencia de más de 3000 decesos como sospechosos por coronavirus y que aún no han sido confirmados por un examen.

«La OMS sugiere informar los fallecimientos que pudieran ser por causas atribuibles al Covid a pesar de que no tengan un PCR positivo. Nosotros quisimos hacer un esfuerzo mayor, que no realizan todos los países», dijo al respecto la vocera de gobierno, Karla Rubilar, quien aprovechó de realizar un mea culpa de la gestión de las autoridades. «Nosotros hemos tomado las mejores medidas que hemos podido como país desde el primer minuto. Hemos tratado de realizar la mejor estrategia posible, pero también hemos reconocido que hemos cometido errores [.] Probablemente no lo hemos hecho tan bien en trazabilidad y aislamiento «, añadió.

En medio del anuncio de la promulgación de una ley que aumentará los montos del Ingreso Familiar de Emergencia, destinado para ayudar a las familias más vulnerables, el presidente chileno Sebastián Piñera, además, llamó a los chilenos a enfrentar la crisis sanitaria de forma mancomunada . «En tiempos de emergencia como los que estamos viviendo, y especialmente las familias vulnerables, es cuando más necesitamos unidad «, dijo el jefe de Estado.

A una semana de asumir como nuevo ministro de Salud, Enrique Paris ya ha plasmado un nuevo estilo en sus primeros días a cargo de la cartera. Además de un carácter más conciliador y dialogante que Jaime Mañalich, el encargado de la cartera de salud modificó la puesta en escena con la que se entregan los reportes diarios con los avances de la enfermedad. También gestó un acercamiento con los alcaldes de las diversas comunas, enfrentados con el extitular de la cartera por su extremo hermetismo.

«Esperamos que este cambio en la conducción de la cartera de Salud sea una oportunidad para que el gobierno cambie la estrategia sanitaria en una basada en la colaboración , escuche a los distintos actores. Es muy necesaria mucha más transparencia, tener una política abierta total de datos y tomar medidas concretas de la aplicación de estrategias para cortar la cadena de transmisión», dijeron a LA NACION desde el Colegio Médico chileno.