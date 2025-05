La chimenea metálica en El Vaticano indicará públicamente con humo negro o blanco el resultado de las votaciones secretas del cónclave

Trabajadores del Vaticano iniciaron este viernes la instalación de una chimenea en la parte superior de la Capilla Sixtina. Es una señal de que los preparativos para la elección del próximo Papa entraron en su fase final.

El cónclave, que reunirá a los cardenales electores a partir del 7 de mayo, se celebrará tras la muerte del papa Francisco. Tendrá como objetivo designar al nuevo líder de los más de 1.300 millones de católicos en el mundo.

El conducto metálico que corona el techo de la Capilla Sixtina cumple una función clave. Indica públicamente con humo negro o blanco el resultado de las votaciones secretas. Tras cada dos rondas de votación, las papeletas son quemadas en un horno especial. Si no hay acuerdo, se añade una mezcla química —incluyendo perclorato de potasio, antraceno y azufre— que genera humo negro.

Cuando se alcanza una mayoría de dos tercios y se elige a un nuevo pontífice, se utiliza otra combinación que produce humo blanco.

El sistema fue utilizado por última vez el 13 de marzo de 2013. El momento, tras el quinto escrutinio, se anunció con humo blanco la elección del cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio. Este apareció poco después en el balcón de la basílica de San Pedro como papa Francisco.

La instalación del conducto coincidió con una nueva jornada de reuniones entre los cardenales reunidos en Roma, quienes celebran sesiones previas conocidas como congregaciones generales. En estos encuentros, en los que también participan los cardenales mayores de 80 años —que no tienen derecho a voto—, se discute el estado actual de la Iglesia y el perfil que debería tener el futuro Papa.

Según trascendió, los cardenales abordaron en estos días la difícil situación financiera del Vaticano y compartieron diagnósticos sobre los principales desafíos que enfrenta la Iglesia. También se ofrecieron valoraciones sobre el legado de Francisco, incluyendo temas de gobernanza, reformas internas y relaciones con otras religiones.

El cónclave se desarrollará bajo estrictas normas de aislamiento y confidencialidad. Toda la actividad se concentra en la Capilla Sixtina, espacio de gran simbolismo y sede histórica de las elecciones papales.

El nuevo pontífice deberá enfrentar retos complejos. Entre ellos, la caída de vocaciones, los abusos cometidos por miembros del clero, la gestión de las finanzas vaticanas y la necesidad de conectar con nuevas generaciones en un mundo cada vez más secularizado.

A medida que se acerca la fecha del cónclave, crecen las expectativas dentro y fuera del Vaticano sobre el rumbo que tomará la Iglesia tras el fin del pontificado de Francisco.

Como marca la tradición, solo el humo blanco saliendo del techo de la Capilla Sixtina anunciará al mundo que el nuevo papa ha sido elegido.

