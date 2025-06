Fue después de que un abogado de la ex presidenta publicara en redes sociales el correo institucional del tribunal para pedir autorización. Ningún correo será contestado

El Tribunal Oral Federal 2 del caso “Vialidad” recibió 702 correos electrónicos de personas que pidieron autorización para visitar a la ex presidenta Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria. Fue después que uno de los abogados de la ex mandataria publicara en su cuenta de “X” el mail oficial del tribunal. Pero los pedidos no serán contestados porque los jueces ya habían dicho que es Cristina Kirchner quien debe pedir la autorización e informar sobre la persona que quiere visitarla.T

Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner en sus causas civiles, publicó el lunes en “X” el correo electrónico del Tribunal Oral con un mensaje en el que decía que había que escribir a esa casilla para pedir autorización e ir a visitar a la ex presidenta. “Tenés que escribirle a los jueces y esperar que te autoricen. Como si fuera una reclusa peligrosa“, sostuvo en un tramo de su mensaje.

El posteo del abogado se dio luego que los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu rechazaron un planteo de la defensa de la ex presidenta tenga visitas libres sin que nadie tenga que pedir autorización

“Por este medio informo que desde el día de ayer (Nda: lunes) a las 18:00 horas hasta el momento en que se confecciona y firma la presente constancia actuarial, se han recibido un total de 702 correos electrónicos en la casilla institucional del Tribunal, enviados por diferentes personas físicas. Independientemente de los términos que utilizó cada una de ellas, todas requieren expresa autorización para concurrir e ingresar a la vivienda donde Cristina Elisabet Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria”, consta en el informe que elaboró ayer a las 15:30 horas la secretaría del Tribunal en el que agregaron el posteo de Dalbón.

Frente a eso, los jueces emitieron una resolución en la que señalaron que es la propia Cristina Kirchner la que debe pedirle al tribunal la autorización con los datos de la persona que quiere visitarla. Y pusieron a disposición de sus abogados en la causa, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, los correos electrónicos de las 702 personas. Off the record desde tribunales se quejan de que la cantidad de correos buscó entorpecer el trabajo del tribunal.

Sobre las visitas a la ex presidente se planteó en la causa una discusión. Cuando el tribunal oral le concedió la prisión domiciliaria en el departamento de la calle San José 1.111, en el barrio porteño de Monserrat, por razones de seguridad le impuso una serie de condiciones. Una de ellas era sobre las personas que podían ir a visitarlas.

Los jueces ordenaron que Cristina Kirchner tenía que presentar un listado con sus familiares, custodios, médicos y abogados que podían ingresar al domicilio sin autorización. Toda otra persona debía tener autorización de la justicia a pedido de la ex mandataria.Ese listado ya fue presentado en un pen drive que pidió que sea reservado. Pero los abogados de la ex mandataria objetaron que se le ponga un límite a las visitas. Le pidieron al tribunal una reconsideración de su decisión o en caso contrario que apelaban a Casación.

“Quienes cumplen su pena en un domicilio particular pueden desarrollar todas las actividades que no se encuentran prohibidas por la ley”, sostuvo la defensa en su planteo y agregó que “la normativa vigente no faculta a los jueces a imponer reglas de conducta adicionales a las personas que cumplen su pena bajo la modalidad de arresto domiciliario, más allá que el acatamiento estricto y riguroso de la privación de la libertad. Tal potestad complementaria no está expresamente prevista en ninguna disposición legal o reglamentaria”.

La reconsideración fue rechazada por los jueces. “Se advierte, en primer lugar, que la parte exterioriza un total rechazo de una de las pautas de conducta que se estableció en el resolutorio del pasado 17 de junio, mas no logra conmover el razonamiento y los fundamentos que fueron brindados por los suscriptos para proceder como lo hicimos”, resolvieron los magistrados y además agregaron que la objeción fue planteada fuera de plazo.

Pero el tribunal sí aceptó la apelación. Ahora intervendrán los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, para resolver el régimen de visitas.