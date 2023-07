Con dos propuestas, este jueves se estará presentando la comediante Xamila Denise y el sábado desde Paraguay nos visita Juanse Buzó.

Luego de un fin de semana plagado de risas con la presentación del espectáculo sobredosis de “Stand up” por la cual pasaron los comediantes Brian Rullansky “el príncipe de la risa” junto a Palito Micaela, El Cabrito y Dan Pereyra, para lo que queda de esta semana se suma a la cartelera dos propuestas más para los amantes del “Stand up”. Llegan los espectáculos de Xamila Denise y Juanse Buzó.

Las actividades dentro de la sala Mandové Pedrozo (Beethoven 1762) comienzan este jueves 6 de junio a las 21:00 horas, llega por primera vez a la provincia la comediante Xamila Denise. Con un show de stand up orientado a un público adulto joven. Donde toca temas propios de la gente millenial como: el trabajo, la amistad, las relaciones de pareja, la sexualidad y etc… con un humor inteligente, crítico y ácido. Unos días después llega la segunda propuesta, el sábado 8 de julio a las 22:00 horas volverá a encontrarse con su público el actor, director y monologuista de stand up, Juanse Buzó, quien estará presentando “unipersonal”.

Este unipersonal se caracteriza por tener, en gran parte el lenguaje story telling, historias desopilantes que le pasó a él: su experiencia haciéndose espermograma, cuando fue a un supermercado fumado, la historia en una barra de tragos dentro de la pileta, cuando su mamá descubrió sus revistas pornos, entre otras que entrelaza con rutinas de observación: el sexo en una pareja monogámica, los nombres de los virus respiratorios, mitos urbanos, los haters, los autos reguetoneros entre otros temas que acolchonan con risas los 70 minutos de duración.

Sobre juan

Es comediante de stand up paraguayo, siendo uno de los más reconocidos de este género de humor en su país. Realizó funciones en varias ciudades argentinas con gran aceptación y también participó en la semana internacional del stand up comedy en Medellin, Colombia en octubre del 2018, organizada por la Escuela Cómica del Alburrá. Se dedica al stand up desde hace 11 años y actualmente está presentando su unipersonal 2023 por argentina.