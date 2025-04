El SPP cumple un año más de vida institucional este jueves 17 de abril. La capacitación del personal es permanente y el nivel operativo va en aumento. Los índices positivos reflejan los logros de reinserción social de los internos de las ocho unidades penales en Misiones.

El Servicio Penitenciario Provincial hoy cumple 66 años. La fuerza activa está conformada por más de 4 mil efectivos, hombres y mujeres, afectados a las unidades penales, anexos y áreas administrativas.

El 17 de abril de 1959, conforme al Decreto Provincial Nº932, fue creado el Servicio Penitenciario Provincial (SPP), institución que hoy recuerda sus 66 años de existencia como fuerza de seguridad y defensa social. Al frente del SPP están actualmente los alcaides generales Valeria Mereles (jefa) y Marcelo Meza (subjefe).

Su función primordial es la custodia y guarda de los detenidos y la ejecución de penas a quienes, por imperio de la justicia, están privados de su libertad.

Cuenta actualmente con nueve unidades penitenciarias: La UP I (Complejo Penitenciario Loreto); UP II (Oberá); UP III (Eldorado); UP IV (Instituto Correccional de Menores Varones); UP V (Instituto Correccional de Mujeres); UP VI (Instituto de Encausados y Procesados de Posadas); UP VII (Puerto Rico); UP VIII (Cerro Azul) y UP IX (Unidad de Salud para Inimputables, USI).

Asimismo funcionan actualmente Cooperativas de Trabajo en las distintas Unidades Penales de la provincia, cada una con su particularidad en cuanto a las tareas que desempeñan en la elaboración de materiales e insumos, brindando herramientas de laborterapia, con el fin de lograr la reinserción social de las personas privadas de la libertad.

Capacitación de calidad

Una de las fortalezas de la institución es el Grupo de Intervención Especial Penitenciaria. El GIEP tiene una participación activa en la custodia de internos, en garantizar el éxito de operativos de alto riesgo, y sus miembros son instructores en capacitaciones que se replican en todas las unidades penales.

De la capacitación permanente, el SPP formó mujeres en custodias complejas y se creó la Unidad de Contención y Operaciones Femeninas (UCOF).

Este es el primer grupo operativo conformado exclusivamente por mujeres, dentro de la fuerza provincial.

Mensualmente egresan efectivos capacitados en manejos de armas, reducción y contención de detenidos, medicina táctica, primeros auxilios y operadores con perros. La mayoría se capacita en cursos dictados por las fuerzas provinciales (SPP y Policía) y otros asisten a los adiestramientos desarrollados con otras instituciones penitenciarias del país.