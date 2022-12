Consultorios Externos de Especialidades Médicas de Zona Capital de Salud cuenta con un servicio de odontología reparadora para la detección, diagnóstico y tratamiento temprano de las patologías de la boca, el control de los factores de riesgos y un seguimiento del estado general de la salud bucodental.

En promedio atienden entre 1.200 y 1.500 pacientes por mes, a los que se les brindan aproximadamente 2.300 prestaciones, “considerando que a un paciente se le hace más de un servicio en cada atención, sumado a esto un promedio de 130 aptitudes de bucodentales para los preocupacionales”, señaló la odontóloga Nadia Gisela Behler, responsable del Servicio de Odontología.

Actualmente el área, que funciona de lunes a viernes de 6 a 17 horas, cuenta con 12 profesionales que trabajan en las tareas de cirugías, operatorias, restauraciones y tratamientos de conductos. “Contamos con odontólogos específicos que se dedican a la patología bucal, que es una rama de la odontología que se encarga de la naturaleza, identificación y tratamiento de las alteraciones, y enfermedades localizadas en la cavidad oral, maxilar, mandíbula y órganos dentarios, y también atienden a los pacientes con patologías, que requieren de un cuidado específico”, contó Behler.

El servicio recibe pacientes, en su mayoría de Posadas y Garupá, pero “llegan de toda la provincia con diversas patologías de base como pacientes oncológicos, anticoagulantes, renales o que van a trasplantes. También atendemos personas con discapacidad, personas gestantes que deben realizar cirugías complejas extracción de muela de juicio o por tratamientos de conductos, entre otros”.

“Respecto a los turnos las urgencias, estos son una demanda espontánea y se atiende sin excepción, a partir de enero con el sistema de Triage se registran a todos los pacientes que solicitan atención y luego de hacer la historia clínica se les programa el turno según donde corresponda, algunos continúan aquí y a otros se los redirecciona a su centro de atención más cercano”, explicó la Behler.

“Tenemos un trabajo articulado con el Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga para la atención de pacientes de extrema urgencia que necesitan ingresar al quirófano y hay que drenar un proceso, que es un proceso complejo que se hace en quirófano. O cuando ellos reciben pacientes con traumatismo por accidentes que afectan la boca o los dientes y piden nuestra asesoría para tratarlo”.

En esa línea, expresó que la mayor demanda sigue siendo “el dolor y lamentablemente todavía tenemos mucha gente con muchos problemas de salud bucal, debemos hacer mucho énfasis en lo que es la prevención, el cepillado, con eso podríamos revertir mucho lo que es la salud de los dientes de nuestra población”.

Los pacientes buscan restaurar o de algún diente que se les rompió, las mayores consultas y el mayor motivo de no consulta es el miedo. El paciente sigue teniendo mucho miedo y cuando llegan acá tratamos de conquistarlo de cierta manera para que puedan continuar y poner su boca en orden y mantener esa salud bucal que necesitan”.

“Nosotros contamos con seis equipos prácticamente nuevos, también logramos reforzar el sistema administrativo para tener nuestra propia recepción y sistema de turnos, actualmente estamos con el sistema de TRIAGE, porque la idea es que el paciente concurra a atenderse a su CAPS u hospital más cercano. Entonces lo que tratamos de hacer desde acá, es conseguirle el turno, en su caso más cercano, en su hospital, en el interior de la provincia, o el lugar que le corresponda, el espíritu y la premisa de este lugar siempre es dar respuesta y no tener al paciente deambulando de un lado a otro sin recibir la atención que necesita”, resaltó Behler.

Además, comentó que no cree que consideren que no es importante la salud bucal, sino que no tienen el conocimiento para darle la importancia necesaria, saber de qué si cepillan bien los dientes de sus hijos, de sus nietos desde temprana edad, van a evitar que tengan caries u otras complicaciones.

“Debemos hacer hincapié en la higiene, pero también en la nutrición, porque tienen que mantener hábitos de tener un desayuno, almuerzo, merienda y cena, no estar todo el día picoteando. Eso es lo que hacen mal y por ahí se les da muchos dulces a los niños y hace mal porque la boca se mantiene todo el tiempo en un medio ácido y eso hace que se forme caries y que se deteriore, sumado a que, si no tiene una buena higiene, es donde comienza el deterioro de la higiene bucal”, concluyó.