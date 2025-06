Según las autoridades sanitarias de Gaza, cientos de palestinos han muerto en el último mes cerca de los centros de ayuda establecidos bajo un nuevo sistema respaldado por Israel.

Un mes después de la puesta en marcha de un nuevo sistema de ayuda a Gaza respaldado por Israel, llegar a los centros de distribución fuertemente vigilados se ha convertido en una tarea que pone en peligro la vida de los palestinos, lo que dificulta los esfuerzos para llevar alimentos suficientes a una población hambrienta.



La violencia mortal ha estallado con frecuencia en los accesos a los centros de ayuda, la mayoría de ellos en el sur de Gaza. El Ministerio de Salud de Gaza dijo el miércoles que cientos de personas han muerto en el último mes cerca de los puntos de distribución, que están gestionados por contratistas de seguridad estadounidenses y vigilados por tropas israelíes estacionadas en las inmediaciones.

En otra iniciativa de ayuda que también se ha visto envuelta en el caos, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales han estado distribuyendo pequeñas cantidades de alimentos en el norte de Gaza. Según testigos, multitudes desesperadas han saqueado los camiones que transportaban harina y otros productos minutos después de su entrada en el enclave.

Jens Laerke, portavoz de la agencia de la ONU para la coordinación de asuntos humanitarios, describió los nuevos centros de distribución de ayuda como “trampas mortales” para los habitantes de Gaza.

“Gaza es el lugar más hambriento del mundo”, afirmó el miércoles. “Cuando conseguimos llevar algo, la población lo saquea inmediatamente. Ese es el nivel de desesperación”.



El nuevo sistema de ayuda, gestionado por la Fundación Humanitaria de Gaza, cuenta con unos pocos centros operativos, principalmente en el sur. Se puso en marcha después de que Israel bloqueara el envío de ayuda a Gaza durante casi tres meses, de marzo a mayo. Las restricciones a la entrada de ayuda se levantaron parcialmente el 19 de mayo.

Formaba parte de un esfuerzo por sustituir una operación de ayuda dirigida por las Naciones Unidas con cientos de puntos de distribución. Las Naciones Unidas y otras organizaciones de ayuda internacional han criticado el nuevo sistema, afirmando que la ayuda que distribuye es muy insuficiente y obliga a la población a caminar kilómetros en condiciones peligrosas para conseguir comida. Acusan a Israel de convertir la ayuda en un arma.

Testigos han informado en varias ocasiones de que las tropas israelíes abrieron fuego en los accesos a los nuevos centros de ayuda. El ejército israelí ha afirmado en repetidas ocasiones que sus fuerzas han disparado “tiros de advertencia” cuando la gente se acercaba a ellas de forma amenazante, según su descripción.

Las autoridades israelíes han afirmado que los centros del G.H.F. eran necesarios para permitir la entrega de ayuda sin que Hamás se beneficiara. Afirman que, en el pasado, Hamás se ha apoderado de gran parte de los alimentos y otras ayudas que llegan al territorio, quedándose con una parte para su propia población, vendiendo otra en el mercado negro y restringiendo el suministro a los habitantes de Gaza.

Francia condenó el martes lo que calificó de disparos israelíes contra civiles reunidos alrededor de un punto de distribución de ayuda en Gaza, afirmando que habían causado decenas de muertos y heridos.

El Comité Internacional de la Cruz Roja afirmó que había atendido a personas que habían recibido disparos el martes cerca de un centro de la Fundación Humanitaria de Gaza en la ciudad meridional de Rafah. La Cruz Roja indicó que su hospital de campaña en Rafah, cerca del centro de ayuda, había recibido a 149 pacientes tras el incidente, entre ellos 16 que fueron declarados muertos a su llegada y otros tres que fallecieron a causa de sus heridas. No fue posible verificar estas cifras de forma independiente.

El ejército israelí afirmó que “no tenía conocimiento del incidente en cuestión en el centro de distribución de ayuda de Rafah”.

La Fundación Humanitaria de Gaza no hizo comentarios específicos sobre ese incidente, pero ha afirmado que ha habido acusaciones falsas de ataques cerca de sus centros de distribución de ayuda y que los medios de comunicación internacionales han relacionado erróneamente sus operaciones con la violencia cerca de los convoyes de la ONU.

“En última instancia, la solución para poner fin a la violencia es más ayuda, lo que creará más certeza y menos urgencia”, afirmó en un comunicado. “Aún no hay capacidad ni alimentos suficientes para alimentar a todas las personas necesitadas en Gaza”.

El grupo hizo un llamamiento a las Naciones Unidas y a otras entidades para que colaboren con ellos.

Desde que la Fundación Humanitaria de Gaza comenzó a distribuir ayuda a mediados de mayo, la Cruz Roja ha afirmado que su hospital de campaña en Rafah ha activado “procedimientos para víctimas en masa” en 20 ocasiones.

“Condenamos con la máxima firmeza el hecho de que, desde hace un mes, cada día haya personas heridas y muertas mientras intentan conseguir alimentos de urgencia en una zona de guerra”, declaró el jueves Christian Cardon, portavoz jefe de la Cruz Roja.

En una declaración separada el lunes, el jefe del comando sur del ejército israelí defendió la importancia de continuar la guerra de Gaza, que se inició para aplastar a Hamás después de que este liderara el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel.

“No podemos tolerar a Hamás aquí”, dijo el comandante, el general de división Yaniv Asor. “No pondremos fin a esta guerra hasta que se haya eliminado la amenaza”.

En los últimos meses, las conversaciones de alto el fuego entre Israel y Hamás han fracasado repetidamente.

Un punto clave es la permanencia del alto el fuego. Hamás ha insistido en un fin definitivo de la guerra en Gaza. Pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha rechazado esa demanda, alegando que primero deben desmantelarse las capacidades militares y de gobierno de Hamás.

El miércoles, funcionarios israelíes señalaron que querían cambiar los procedimientos para que los camiones afiliados a las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales entraran en el norte de Gaza. Netanyahu y el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmaron que Hamás estaba tomando el control de la ayuda que entraba en el norte de Gaza y la estaba robando a los civiles.

Los dos líderes israelíes dijeron que habían ordenado al ejército “presentar en un plazo de 48 horas un plan de acción para impedir que Hamás tome el control de la ayuda”.

El organismo del Ministerio de Defensa israelí que supervisa la entrega de ayuda a Gaza dijo que 71 camiones con alimentos, harina, medicinas y otros suministros entraron en Gaza el martes, después de que se tomaran medidas para garantizar que la ayuda no cayera en manos de Hamás.

Aunque el hambre sigue siendo generalizada en Gaza, hay indicios de que los alimentos están empezando a estar algo más disponibles tras un mes de flujos de ayuda.

El G.H.F. ha afirmado que ha distribuido más de 800 000 cajas de ayuda alimentaria desde que comenzó sus operaciones, incluidas casi 40 000 el jueves.

World Central Kitchen, la organización benéfica creada por el famoso chef José Andrés, dijo esta semana que había reanudado sus operaciones en Gaza tras una pausa de siete semanas.

Las Naciones Unidas afirmaron que Gaza seguía enfrentándose a una hambruna catastrófica y que más de 20 meses de suministros insuficientes habían acumulado un déficit.

“Las familias de Gaza están arriesgando sus vidas para acceder a los alimentos, y casi a diario se registran víctimas mortales cuando la gente intenta llegar a los suministros”, la agencia humanitaria de la ONU en un informe publicado el jueves. “La mayoría de las familias sobreviven con una sola comida al día, de escaso valor nutricional, mientras que los adultos se saltan habitualmente las comidas para dar prioridad a los niños, los ancianos y los enfermos, en medio de un hambre y una desesperación cada vez más profundas”.

Ahmad Samier Kafina, de Nuseirat, en el centro de Gaza, dijo que había arriesgado su vida tres veces para ir a un punto de distribución de ayuda en el centro de Gaza porque su familia extendida dependía de él para encontrar comida.

El Sr. Kafina dijo que cada vez había salido del lugar donde vivía su familia alrededor de la medianoche y había caminado durante 45 minutos hacia el lugar, a menudo en compañía de vecinos y parientes porque se sentía más seguro en grupo. Solo una vez había conseguido un poco de comida, pero dijo que se había enfrentado a disparos.

“Allí vi la muerte”, dijo.

Dijo que temía una estampida y que había visto a personas entre la multitud utilizando instrumentos afilados para robar comida a quienes la habían conseguido. A pesar de los riesgos, dijo, no tenía otra opción.

“No tenemos otra fuente de alimento”.

