En se llevará adelante un nuevo operativo oftalmológico del programa Mirar Mejor, impulsado por el Gobierno provincial y coordinado por el IPLyC. La iniciativa, que ya recorrió 21 municipios, brinda atención oftalmológica gratuita a los vecinos y facilita el acceso a anteojos recetados.

Este jueves 20 de marzo se llevará a cabo un nuevo operativo del programa Mirar Mejor en el Centro Cívico de Garuhapé, a partir de las 9 hs. La jornada permitirá a los vecinos acceder a controles oftalmológicos realizados por profesionales de la Sociedad Oftalmológica de Misiones (SOMI). Inclusive, en los casos que lo requieran, los beneficiarios recibirán anteojos sin costo para ellos.

En cada visita, el programa apunta a detectar problemas visuales no diagnosticados y garantizar que más misioneros cuenten con herramientas para mejorar su calidad de vida. A lo largo de sus recorridas por la provincia, permitió que personas de diferentes edades accedieran a un control oftalmológico, muchas de ellas por primera vez. Sobre todo, para que pudieran obtener el tratamiento necesario para sus dificultades visuales.

Sobre el programa, el presidente del IPLyC, Héctor Rojas Decut, enfatizó el trabajo en territorio y reiteró que “asumimos la responsabilidad clara de ayudar siempre, estando presentes al lado de cada misionera y misionero, y respondiendo con acciones concretas a cada demanda”.

Con la llegada a Garuhapé, Mirar Mejor sumará 21 municipios recorridos, con más de 1500 vecinos que ya cuentan con anteojos y un total de 1715 que accedieron a atención oftalmológica. Entre las localidades visitadas se encuentran Almafuerte, Cerro Azul, San Javier, Cerro Corá, Loreto, Panambí, Santa Ana, Capioví, Dos de Mayo, Campo Ramón, Santo Pipó, Arroyo del Medio, Hipólito Yrigoyen, Profundidad, Gobernador López, Dos Arroyos, Mártires, Olegario Víctor Andrade, Alba Posse, Oberá y Puerto Leoni.

“AHORA SÉ QUE, CON ESTOS ANTEOJOS, TODO SERÁ DISTINTO, PARA MEJOR”

La semana pasada, el operativo se realizó en Puerto Leoni, donde 66 vecinos fueron atendidos. Allí, se realizaron evaluaciones visuales y, en varios casos, se detectaron problemas que afectan la vida cotidiana de los pacientes. Por ejemplo, Ramona Ortiz, una de las beneficiarias, expresó que “hace mucho tiempo que necesitaba anteojos y más ahora que estoy estudiando, se me complicaba la lectura”. Además, destacó la oportunidad de realizarse el control y acceder a los lentes que le permitirán continuar con sus estudios sin dificultades.

Por su parte, Claudia, otra vecina de la comuna, relató que “me costaba mucho leer, a cada rato me molestaba y me dolía la cabeza; me dijeron que podía ser de la vista y efectivamente era así. Después de esta atención de la vista, salgo automáticamente con mis anteojos que harán que lea mis libros de otra manera y sin molestias”. Julio López, quien también participó del operativo, expresó que “recibí una gran atención y me recetaron anteojos para ver de lejos, que es lo que más complicaciones tenía; ahora sé que, con estos anteojos, todo será distinto, para mejor”.