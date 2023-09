El capitán argentino había mostrado su malestar en una entrevista con el actor y humorista Migue Granados. Sus palabras dieron la vuelta al mundo.

Pese a que siempre fue un hombre medido en sus declaraciones, la frase de Lionel Messi en contra del PSG retumbó fuerte y dio la vuelta al mundo, después de reconocer que había sido el único argentino en no ser reconocido por su club después de ganar el Mundial de Qatar.

“Siempre digo que las cosas pasan por algo. No estuve bien en PSG, pero ahí me tocó ser campeón del mundo. Es cierto también que fui el único jugador que no tuvo reconocimiento en su club. Se dio así”, indicó el actual jugador del Inter Miami, en una entrevista con Migue Granados. Allí se pudo ver que no le gustó nada y que aún guarda un poco de rencor al club francés, donde no tuvo un buen pasar.

A propósito de esto, el dueño del PSG, Nasser Al-Khelaïfi salió a defenderse de las declaraciones del argentino y puso una excusa insólita: “Lo felicitamos en el entrenamiento”, dijo a la cadena RMC Sports.

“¿Las declaraciones de Messi? Mucha gente habla de eso en el extranjero. Nosotros lo felicitamos en los entrenamientos y también en privado, pero con respeto porque somos un club francés”, señaló el dirigente.

Acto seguido dejó entrever que no era un tema sencillo: “Por supuesto que fue algo delicado celebrar en el campo. Debemos respetar al país al que venció, a sus compañeros de la selección francesa y también a nuestros hinchas. Fue y será un jugador increíble y estuvimos orgullosos de tenerlo”, finalizó.

El presidente Nasser Al-Khelaïfi y Lionel Messi Messi en un entrenamiento del Paris Saint Germain. (Foto de FRANCK FIFE / AFP)

Por otro lado desmintió tener una mala relación con Kylian Mbappé, figura estelar del PSG: “Todo re bien con él”.