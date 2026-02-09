Una tarde cálida y llena de aprendizajes reunió a turistas y vecinos en una nueva edición del paseo guiado por el Jardín Botánico Alberto Roth, donde, a lo largo de una hora de caminata, los participantes conocieron la historia del predio, su valiosa biodiversidad y curiosidades sobre la flora y fauna local, en una propuesta que continúa sumando público durante la temporada de verano.

Una temperatura agradable de 30° acompañó en el atardecer de ayer al grupo que participó en una nueva edición del paseo guiado en el Jardín Botánico Alberto Roth de la ciudad de Posadas.

Con curiosidad en sus miradas el atento conjunto compuesto por turistas de Misiones y de Río Negro más vecinos de la ciudad siguió las explicaciones de la guía Thelma Portillo que comenzaron en el sector del Salón de Usos Múltiples, ubicado junto a la plaza de juegos infantiles. Tras una breve introducción, la delegación se dirigió al ingreso al parque donde se dio lugar específicamente al paseo de reconocimiento de fauna y flora.

Una vez ingresados al predio, la guía explicó los antecedentes de creación del espacio de conservación más cuidado de la ciudad, que se construyó en 1981 y el origen de su nombre, tras lo cual se adentró en los detalles de las plantas de té y café que están a un costado del camino de entrada. Posteriormente, se centró en el árbol de yerba mate, que data de unos diez años y requirió de una explicación más extensa por lo que significa para la provincia, ya que es una planta que la utilizaban los pueblos originarios desde antes de la llegada de los jesuitas y actualmente es uno de los principales motores de la economía provincial.

En la continuidad del recorrido, los participantes también se enteraron de que la fuente de agua del jardín botánico es una de las únicas que queda en la ciudad porque producto de la epidemia del dengue se fueron eliminando las que adornaban diferentes espacios públicos con el fin de que no se transformen en reservorios de crías del insecto transmisor de la enfermedad.

Luego, el paseo continuó con una detallada explicación sobre la araucaria o pino Paraná, cuyo ejemplar fue plantado en el botánico ya que no crece en forma natural en esta zona, es que a pesar de ser una especie nativa se desarrolla en el norte de la provincia donde el relieve es alto porque requiere de temperaturas frescas. Posteriormente, la guía se explayó sobre los boyeros, aves que hacen su nido en la palmera conocida como Pindó, y sobre las plantas de palmitos, que crecen naturalmente también en el norte de Misiones y su corte está prohibido por ley.

El atento grupo que acompaño el recorrido por la fauna y flora del botánico intervino realizando algunas preguntas a lo largo del trayecto, sobre todo en el sector del meliponario, que está casi al finalizar el recorrido que se completa durante una hora de caminata.

Los paseos guiados en el jardín botánico se realizan dos veces al mes durante el verano, que va de diciembre a febrero, y este año contaron con una gran cantidad de participantes. “Lo que se sumó en esta temporada al paseo tradicional que hacemos los domingos es el de mitos y leyendas, que es nocturno, salió en una oportunidad en enero, ahora se va a volver a hacer, en la primera se anotaron más de 30 personas, por lo que fue muy solicitado y lo vamos a repetir en febrero”, contó Portillo.