El Pontífice instó a detener los enfrentamientos, pidió solidaridad internacional y convocó a acompañar su próxima misión pastoral en África.

El Papa León XIV recordó este domingo que el principio de humanidad implica la “obligación moral de proteger a la población civil de los atroces efectos de la guerra”. Lo hizo ante unos 18 mil fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, tras el rezo del Regina Caeli.

El Pontífice lanzó un enérgico pedido de paz, con especial énfasis en el tercer aniversario del inicio de las hostilidades en Sudán. “¡Cuánto sufre el pueblo sudanés, víctima inocente de este drama inhumano!”, exclamó, en este sentido, aludiendo al dolor que atraviesa esa nación africana.

Mientras que el obispo de Roma renovó su llamado urgente a las partes enfrentadas para que callen las armas e inicien “sin precondiciones, un diálogo sincero destinado a detener cuanto antes esta guerra fratricida”. Además, dirigió su atención al “drama” del pueblo ucraniano, pidiendo a la comunidad internacional que mantenga su apoyo y rogando para que “la luz de Cristo traiga consuelo a los corazones afligidos”.

Según señaló la Agencia Noticias Argentinas, León XIV hizo un llamamiento por el Líbano, país que atraviesa días de dolor y miedo. Instó a las partes en conflicto a “cesar el fuego y a buscar con urgencia una solución pacífica”, subrayando la necesidad de un compromiso real con la paz.

Finalmente, el Pontífice solicitó a los presentes que lo acompañen con la oración en su próximo viaje apostólico a África, que comienza mañana, 13 de abril. La gira incluirá visitas oficiales a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, en un recorrido marcado por la esperanza y la fe.