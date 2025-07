El luchador se contactó por redes con la rapera Azealia Banks, quien lo denunció y publicó las imágenes privadas que recibió del ex campeón de UFC

Conor McGregor, ex campeón de la UFC y figura polémica en el mundo de las artes marciales mixtas, volvió a ser centro de atención en su cumpleaños 36 por varios escándalos vinculados a su vida privada y recientes denuncias. A pesar de las controversias, su pareja y madre de sus cuatro hijos Dee Devlin optó pormostrar su apoyo público para con su pareja, manifestando confianza y amor hacia el luchador irlandés.

El último escándalo comenzó cuando la estrella de las MMA fue fotografiada en actitud afectuosa con una mujer en una playa de Fort Lauderdale, Florida. Diversos testigos presenciaron cómo el irlandés, que no compite en la UFC desde hace casi cuatro años, compartía momentos con una mujer de cabello oscuro en presencia de otros bañistas. En las imágenes que publicó una agencia oficial, el ex campeón se mostraba sonriente, pasándole una toalla a la mujer y rodeándola con el brazo, mientras parecía disfrutar de la atención del público presente.

La respuesta de Dee Devlin, su prometida desde 2020, no tardó en llegar. Según detalló el periódico británito The Sun, la mujer decidió restar importancia a las imágenes y envió un mensaje de felicitación a través de su cuenta de Instagram, la cuál tiene privada al público. En ella compartió una publicación que rezaba: “Feliz cumpleaños a la persona que siempre mantiene a Dee entretenida y la hace sonreír”.

Además, publicó varias fotografías personales junto a McGregor, mostrando una imagen de unidad pese al revuelo. En sus palabras, reafirmó su lealtad y fe en la relación: “Mi hombre y yo hemos creado una hermosa vida juntos. ¡Lo amo, confío en él y CREO EN ÉL! Nuestros cuatro hermosos hijos, cuyos rostros sonrientes y corazones felices son testimonio del hombre que es él y de quiénes somos nosotros. Nadie tiene derecho a comentar sobre nuestra relación: confiamos el uno en el otro y nos amamos. Nada ni nadie cambiará eso. ¡Nuestra familia se mantiene fuerte!”Banks publicó las fotos privadas que le mandó McGregor a sus redes

Pero la controversia no terminó allí. Coincidiendo con su cumpleaños, la rapera estadounidense Azealia Banks acusó a McGregor de enviarle fotos íntimas no solicitadas. La artista neoyorquina, de 34 años, publicó en su cuenta de X (antes Twitter) dos imágenes explícitas que, según explicó, el luchador le habría enviado sin su consentimiento. Junto a las fotos, Banks denunció públicamente la actitud de McGregor y su intento de silenciarla: “¿Cómo vas a enviar a una unas fotos así y luego amenazarla para que no lo diga? ¿Tío, sabes quién carajo soy? Esto es ‘haram’ (pecado y tabú según el Islam)“.

La cantante fue más allá y respondió de forma directa a las supuestas amenazas: “¿Cómo vas a acosarme sexualmente con esta p** de granjero y luego amenazarme para que no lo cuente? Cariño, ¿no estás intentando ser presidente de Irlanda? ¿Qué demonios haces? Por favor, usa un poco de crema solar». Según Banks, McGregor eliminó las imágenes tras darse cuenta de que ella había hecho la situación pública y dejó de seguirla en redes.

Este incidente llega después de que el luchador enfrentara en los últimos meses graves acusaciones legales. Hace aproximadamente medio año, McGregor fue condenado en Irlanda por violación, tras ser acusado de “violar y golpear brutalmente” a Nikita Hand en un ático en el sur de Dublín en 2018. El ex campeón defendió que la relación fue consensuada, pero el tribunal decidió en favor de la denunciante y le otorgó una indemnización de unas 250 mil dóalres. En Estados Unidos, además, sigue pendiente una causa por presunta agresión sexual durante un evento de la NBA en Miami.

En una declaración pública reciente, McGregor reconoció: “Sé que cometí errores. Nunca debí haberle dado la espalda a la mujer que más amo en el mundo. Es toda mi culpa. He dado instrucciones a mi equipo legal para que apele la decisión. No puedo volver atrás y seguiré adelante. Estoy sumamente agradecido con mi familia, amigos y seguidores de todo el mundo que han permanecido a mi lado. Eso es todo. Se acabó. ¡Vuelve al gimnasio! ¡La lucha te espera!”