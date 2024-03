La Municipalidad de Posadas y la Universidad Popular de Misiones sellaron un acuerdo para ofrecer capacitaciones a podadores urbanos y municipales, fortaleciendo así el cuidado y mantenimiento del arbolado en la ciudad.



En un esfuerzo conjunto por mejorar la calidad de vida urbana y el cuidado del medio ambiente, la Municipalidad de Posadas y la Universidad Popular de Misiones firmaron un convenio para brindar capacitación especializada a podadores urbanos.



La firma tuvo lugar esta mañana en las instalaciones del Salón de Usos Múltiples del Jardín Botánico. Establece un programa de formación dirigido tanto a podadores artesanales como a personal municipal encargado del mantenimiento del arbolado en la ciudad. La capacitación buscará actualizar y mejorar las técnicas de poda, promoviendo prácticas sustentables.



«Es muy importante la formación permanente para que el trabajo se realice de manera correcta. El arbolado urbano es un componente vital de nuestra ciudad, no solo por su valor estético, sino también por los beneficios ambientales y sociales que proporciona», destacó el intendente Leonardo Stelatto. «Más allá de la capacitación, es importante la planificación en cuanto al retiro de los restos de poda. No se deben realizar tareas en sitios no programados, para una buena administración de los recursos”, remarcó.



Por su parte, la Universidad Popular de Misiones se compromete a proporcionar las herramientas necesarias, así como el respaldo académico para la certificación de los participantes. «Es un honor para nosotros contribuir al desarrollo sustentable de Posadas a través de la educación y la capacitación», señaló Miriam Tkaczuk, rectora de la UPM.



«Estamos seguros de que esta iniciativa tendrá un impacto positivo y duradero. Hoy iniciamos puntualmente con capacitación en poda, pero todos los participantes también pueden optar por los demás cursos y talleres que tenemos en la universidad, que son gratuitos».



«Cada año llevamos a cabo capacitaciones tanto para nuestro personal como para los podadores urbanos particulares, y este año no será la excepción. Reforzaremos técnicas y conocimientos para asegurar que las tareas sean implementadas correctamente, teniendo en cuenta los cuidados necesarios que requiere la poda», agregó Sebastián Betancur, director general de Servicios Públicos.



El programa de capacitación abordará temas como técnicas de poda adecuadas, identificación de especies arbóreas, prevención de enfermedades y plagas, y seguridad laboral, entre otros. Esta colaboración mejorará la calidad del trabajo de los podadores urbanos y contribuirá a la conservación y enriquecimiento del patrimonio verde de la ciudad.