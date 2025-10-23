La Municipalidad de Posadas realizó una serie de intervenciones en las redes de agua de los barrios Nemesio Parma y Evita, con el objetivo de mejorar el suministro y garantizar el acceso al servicio para más de 90 familias posadeñas.

En Nemesio Parma, desde mediados de septiembre se llevó a cabo la instalación de una nueva bomba sumergible, que actualmente abastece a unas 30 familias. Las tareas incluyeron la perforación del pozo, la readecuación del tablero eléctrico, la colocación de protecciones, el mantenimiento del tanque elevado y la limpieza de cañerías, además de pruebas de presión y caudal y reparación de conexiones domiciliarias. Durante el operativo, se utilizó un camión cisterna para inyectar agua a presión hacia el tanque y la red, optimizando la eficiencia del sistema.

Por su parte, en el barrio Evita, se efectuó el reemplazo de una bomba sumergible de 1,5 HP, que había dejado de funcionar. La solicitud fue presentada por los propios vecinos, quienes aportaron el nuevo equipo y solicitaron el apoyo técnico municipal para su instalación. El trabajo implicó la extracción de la bomba averiada a 40 metros de profundidad y la adecuación del tablero eléctrico. Gracias a esta intervención, se logró restablecer el servicio de agua potable para más de 60 familias.

Estas acciones forman parte del compromiso del Municipio con la mejora continua de los servicios esenciales, priorizando el bienestar y la calidad de vida de los vecinos de todos los barrios posadeños.