La descollante actuación del capitán contra Croacia despertó elogios y el deseo unánime de que pueda coronar su carrera con el título. Los mensajes de Rivaldo, Lineker y Djokovic, entre otros.

No solo la gente en las canchas hace una reverencia ante él mientras le grita “Meeeessi, Meeeesi”. Quizá sin la obvia muestra de devoción que solo los fanáticos suelen brindarle a su ídolo, pero el mundo del deporte también se rinde ante Lionel Messi y Argentina. Y lo expresan a través de un micrófono, quienes lo tienen; o directamente con mensajes en las redes sociales.

Desde el mundo virtual, la elite del deporte, especialmente del fútbol, le agradeció a Messi y se emocionó por el pase a la final. Por su pase a la final, porque, como se viene observando desde que comenzó la Copa del Mundo, son muchos los que quieren que Argentina sea campeón para que Messi sea campeón.

Uno de los mensajes destacados aparecidos en las redes sociales fue de Novak Djokovic, el ex número uno del mundo en el tenis. Fanático del fútbol, el serbio posteó en su Instagram: “Bravo Leo y Argentina”, y arrobó a cuenta de la Selección. Pero lo de Nole fue apenas una muestra de lo que genera en especial Leo en su paso por Qatar.

Brasil e Inglaterra, no son tan enemigos de Messi y Argentina

De todos mensajes en favor de Leo y de la Argentina, posiblemente los que más se destaquen son los que llegan de futbolistas que fueron grandes representes se selecciones archirrivales, como son los casos de Brasil y de Inglaterra. Mientras en las canchas se sigue escuchando “Brasil decime que se siente…” o “el que no salta es un inglés”, la devolución que llega es muy diferente.

“Ya no tenemos a Brasil ni a Neymar en esta final de Copa, así que me quedo con Argentina. Sin palabras para ti, Leo Messi. Ya merecías ser campeón del mundo antes, pero Dios sabe todas las cosas y te coronará este domingo”, posteó en su cuenta de Instagram la exestrella brasileña Rivaldo, campeón mundial en Corea-Japón 2002.

Y llenó de elogios más que al Messi futbolista: “Te merecés este título por la persona que sos y por el fútbol maravilloso que siempre jugaste. Me quito el sombrero ante ti. Dios te bendiga”.

Desde el Reino Unido también llovieron elogios para Lionel. Uno fue del exdelantero Wayne Rooney quien, además, lo sufrió a Messi cuando el Barcelona de Guardiola vapuleó en más de una ocasión al Manchester United de Ferguson y Rooney. “Nothing has changed” (nada ha cambiado)”, tuiteó el inglés en lo que fue, en realidad, un autorretuit de un posteo que hizo hace más de 10 años, el 7 de marzo de 2012: “Messi is a joke. For me the best ever” (Messi es una broma. Para mí el mejor de todos).

Otro británico, Gary Lineker, goleador del Mundial 86, también volvió a rendirse a los pies de Messi: “Puede que haya dicho esto antes, pero Messi es bastante bueno”, tuiteó. Y luego sentenció con un contundente: “¿Todavía hay debate? Pregunto por el GOAT”. GOAT es la sigla de “Greatest of all time”, “el mejor de todos los tiempos”.

El mundo se rinde ante Messi y Argentina: también figuras de otros deportes



El tenista Diego Schwartzman es un fanático del tenis pero también del fútbol -estuvo en Qatar durante la primera ronda- y acompañando una foto trucada que muestra un abrazo entre el Messi actual y el Maradona del 86, escribió en Instagram: “26 jugadores. Cuerpo técnico. Familias. 45 millones de argentinos. D10S desde el cielo #TODOSJUNTOS 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷”. El exbasquetbolista, Manu Ginóbili mostró su asombro y reconocimiento desde su cuenta de Twitter: “No se puede creer lo que hizo este pibe. ¡No se puede creer! ¡Increíble! ¡Qué genialidad!”, y acompañó con varios emojis de aplausos.



Otro hombre del básquet, Facundo Campazzo, subió a sus historias de Instagram la placa con el resultado de la semifinal y una foto con todo el equipo de la Selección saltando frente a una tribuna llena de argentinos en el estadio Lusail. También el extenista Juan Martín del Potro expresó su alegría escribiendo “MEEESSII MESSIIII” y reconociendo, aun siendo fana de Boca, al exRiver Julián Álvarez: “Y la verdad… que fenómeno la araña”.









También dejaron en las redes sociales sus reconocimientos Luciana Aymar (“Vamos Argentina, qué lindo verlos jugar así, con entrega permanente, con mucha calidad de juego, pero sobre todo con mucha alegría”), Gabriela Sabatini (“Qué locuraaa hermosaaaa!!! Gracias chicos!! Vamoooosss Argentinaaaaa!!!” y Andrés el Chapu Nocioni (“Qué locura!!! Sigan disfrutando!!! Nosotros acompañamos!!!”).



Y otro que también rindió su homenaje fue un amigo de Messi, el uruguayo Luis Suárez, quien mezcló su admiración y su cariño personal en sus historias de Instagram, con un texto que acompañó una foto de Leo es espaldas: “No te cansás de demostrar que sos el mejor del mundo. Que se pare todo el mundo para aplaudir todo lo que este muchacho @leomessi le da al fútbol. Impresionante amigo”.









