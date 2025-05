La iniciativa busca fortalecer la cadena de comercialización y dar valor agregado a la producción local. Las inversiones beneficiarán a productores, consumidores y generarán nuevos puestos de trabajo.

El Mercado Central de Misiones se prepara para una nueva etapa de crecimiento y modernización, con la incorporación de 20 cámaras de frío y la apertura de una panadería. Estas iniciativas, anunciadas por el gobernador Hugo Passalacqua durante la apertura de las 53° sesiones ordinarias de la Legislatura, forman parte de una estrategia integral para fortalecer el sistema productivo y comercial de la provincia, con foco en el pequeño y mediano productor.

Durante su discurso, el mandatario provincial destacó que el objetivo es dotar al Mercado Central de infraestructura clave que permita mejorar las condiciones de conservación y almacenamiento de frutas, verduras, carnes y otros alimentos frescos, favoreciendo su durabilidad y reduciendo las pérdidas. “Vamos a poner a disposición de los productores 20 modernas cámaras de frío que permitirán extender la vida útil de los productos y disminuir así los costos operativos”, expresó Passalacqua ante la Cámara de Representantes.

El gobernador también anunció la próxima inauguración de una panadería dentro del predio del Mercado Central, impulsada por una inversión privada. Según detalló, esta nueva unidad de producción y comercialización de panificados generará más de 30 puestos de trabajo y permitirá ampliar la oferta alimentaria para los consumidores. La panadería se suma a la carnicería con cortes misioneros premium que comenzó a operar en 2023, y que hoy es considerada un éxito por su capacidad de brindar productos de calidad a precios accesibles.

Infraestructura para el desarrollo productivo

La implementación de las cámaras de frío representa un paso clave para fortalecer el eslabón de la postcosecha, un punto sensible para los productores de Misiones, especialmente los que trabajan con alimentos perecederos. Con esta tecnología, se busca reducir las mermas por deterioro y aumentar el tiempo disponible para su comercialización, lo que podría traducirse en mayores ingresos para los agricultores familiares.

La obra se enmarca dentro de una visión estratégica que prioriza la soberanía alimentaria y el impulso al desarrollo local, mediante políticas públicas que apuntalan la producción primaria y sus canales de venta directa. “Implementamos políticas activas que afianzan al pequeño y mediano productor de nuestra chacra, con asistencia financiera, herramientas, capacitaciones e invernaderos”, recordó Passalacqua en su alocución.

Las nuevas cámaras de frío estarán disponibles para los productores que forman parte del circuito del Mercado Central, facilitando la logística y mejorando la eficiencia de los procesos. Esto, a su vez, permitirá mantener una oferta continua de alimentos frescos y de calidad en los distintos puntos de venta que dependen del Mercado Central, como las ferias francas y los programas de comercialización popular.

Una panadería que suma valor y empleo

El otro gran anuncio vinculado al Mercado Central fue el de la próxima apertura de “la panadería del Central”, una inversión privada que no solo generará empleo directo, sino que también contribuirá a dinamizar la economía local. Con una proyección inicial de más de 30 empleos, el emprendimiento será un nuevo actor en la cadena de valor alimentaria misionera.

La iniciativa está alineada con la estrategia de brindar a los consumidores una oferta variada, de calidad y a precios accesibles, desde un lugar que ya se ha consolidado como un polo de referencia para la compra de alimentos frescos y de producción local. Se prevé que la panadería también pueda trabajar con materias primas locales, cerrando así un círculo virtuoso de producción y consumo dentro del territorio.

La experiencia previa con la carnicería del Mercado Central sirve como antecedente alentador. Desde su puesta en funcionamiento, los cortes misioneros premium han tenido una alta aceptación por parte del público y han permitido establecer un modelo replicable que combina calidad, precio justo y acceso directo al consumidor. En ese sentido, la panadería podría seguir un camino similar, aportando productos básicos de la canasta familiar con valor agregado local.

Con estas incorporaciones, el Mercado Central continúa su consolidación como un espacio estratégico no solo para la comercialización de alimentos, sino también para la promoción del desarrollo económico inclusivo y sostenible en Misiones. La apuesta por la infraestructura, el agregado de valor y el empleo demuestra un compromiso con el fortalecimiento del entramado productivo local y con el bienestar de las familias misioneras.