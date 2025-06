El Hospital Escuela “Dr. Ramón Madariaga” ha dado un paso decisivo en la innovación en trasplantes renales con una moderna máquina de perfusión renal, que funciona como un robot de alta precisión para mantener, evaluar y mejorar los riñones antes del trasplante que, a posteriori de la ablación serán transferidos en este dispositivo. Este equipamiento, que llega en el marco de un convenio entre la Fundación Parque de la Salud, el INCUCAI y el CUCAIMIS, posiciona a la provincia de Misiones en un lugar de referencia a nivel nacional y latinoamericano en técnicas de preservación y evaluación de órganos.

La máquina robot cumple un papel fundamental porque los misioneros se beneficiarán en la disminución de su lista de espera por el aumento en la cantidad de riñones que se pueden implantar. Dará una mayor capacidad de recuperación de órganos, disminuirá el tiempo de internación y mejorará la función inmediata de los riñones, fortaleciendo el sistema sanitario en beneficio de los pacientes.

Se expande el pool de receptores y también de donantes, porque el Madariaga podrá aceptar otros órganos que antes no los podía aceptar porque había esta información que van a arrojar estas máquinas que son sumamente precisas. Antes los riñones se trasladaban en conservadoras con un líquido especial para poder conservarlos, pero a partir de ahora van a ser mantenidos y trasladados en esos dispositivos que funcionarían como un robot.

Tecnología de vanguardia para mejorar resultados en trasplantes renales

Este dispositivo, que es el sexto en todo el país y uno de los pocos en Latinoamérica, cumple funciones fundamentales: mantener, optimizar y evaluar la viabilidad de los riñones tras la ablación, antes de su traslado al receptor. La máquina robotizada permite conservar los órganos en condiciones fisiológicas controladas, simulando el entorno corporal, lo que favorece la recuperación del tejido renal, reduce la disfunción del injerto y aumenta la tasa de éxito en el trasplante.

El Dr. Ignacio González, responsable del Servicio de Trasplante Renal del Hospital Madariaga, destacó que «el reconocimiento del INCUCAI a la provincia por sus resultados en trasplantes y la incorporación de esta tecnología nos sitúan en una posición de liderazgo en la región. La precisión de estas máquinas nos permite determinar con mayor certeza la viabilidad de los riñones, ampliar el pool de órganos aceptados y reducir significativamente el tiempo de recuperación del injerto».

El profesional destacó el accionar de la máquina robot porque brindará más capacidad de recuperación de órganos y disminuirá el tiempo de internación y de mejorar la función inmediata de los riñones.

» Está demostrado científicamente que una vez que uno coloca los órganos en estos dispositivos, la función es mejor. Entonces vamos a tener menos tiempo de disfunción del inyector, o sea que los riñones van a comenzar a funcionar más rápido», reseñó el Dr. González al tiempo que agregó que «los obtener riñones que antes dudábamos si se podía trasplantar o no, al colocarlos en estos dispositivos estas máquinas nos dicen si son viables o no. O sea que es una información importante que vamos a empezar a que hasta el día de hoy no la usamos. Estamos muy contentos porque creemos que a partir de ahora vamos a comenzar a expandir el pool de receptores y también de donantes porque vamos a poder aceptar otros órganos que antes no los podíamos aceptar porque no teníamos esta información que nos van a arrojar estas máquinas que son sumamente precisas”, dijo

Sobre la importancia de la donación de órganos

Un paso fundamental en todo el proceso es la voluntad absoluta de las personas de donar órganos que es dar vida. «La donación de órganos depende del acto altruista de la persona, por supuesto, de la educación. Pero también depende de la confianza que tenga ese familiar en la institución que se lo está solicitando. Eso es muy importante», mencionó el Dr. González mientras destacó el papel fundamental que cumple el Hospital Madariaga en la sociedad y brindando confianza a su población.

» Esta institución genera confianza social. La gente cree en este hospital, por eso acude tanto. Entonces cuando el Hospital Madariaga, la Fundación Parque de la Salud, le dice a este paciente que ha fallecido tenemos la oportunidad de donar órganos, lo más probable es que diga que sí. Ve toda esta estructura, esta confiabilidad que tenemos, ve un entorno como este que le da seguridad del proceso, garantías del cuidado del cuerpo, la gente accede a la donación con más factibilidad. Y en eso tenemos que trabajar nosotros», sostuvo.

Beneficios clínicos y expansión del pool de órganos.

El uso de esta tecnología avanzada tiene múltiples beneficios clínicos: disminuye el tiempo de isquemia fría, reduce la disfunción del inyector y favorece una recuperación renal más rápida y efectiva. Además, permite aceptar órganos que anteriormente se descartaron por su menor calidad o por incertidumbres en su viabilidad, ampliando así la cantidad de riñones disponibles para trasplante y beneficiando a más pacientes en lista de espera.

El Dr. Luis Esquivel, director del CUCAIMIS, remarcó que «esta innovación permitirá mejorar la calidad de los riñones tras la ablación, incrementando la tasa de órganos viables y prolongando la expectativa de vida de los receptores. En Misiones, esto significa una mayor disponibilidad de órganos y una reducción en los tiempos de espera, impactando positivamente en la calidad de vida de nuestros pacientes».

Compromiso institucional y trabajo en red

El reciente convenio fue suscripto por la Dirección Ejecutiva del Hospital Madariaga, representada por los doctores Darío Trela y Oriel Sosa; el Dr. Luis Esquivel del CUCAIMIS; el Dr. Richard Malán, vicepresidente del INCUCAI; la Dra. Carolina Farquharson del Servicio de Procuración de Órganos y Tejidos del Madariaga; y la Gerenta Asistencial, Dra. Dalila Bühl.

Impacto en la política de salud y en la comunidad

Desde hace más de 15 años, Misiones ha consolidado su sistema de trasplantes, incluyendo renales, de médula ósea y córneas, con un fuerte compromiso social y sanitario. La incorporación de estas máquinas de perfusión renal representa un avance significativo en la política de salud provincial, permitiendo no solo mejorar los resultados clínicos sino también ampliar la capacidad de respuesta del sistema sanitario en la provincia.

La Dra. Carolina Farquharson enfatizó que «el uso de estos dispositivos permitirá no solo mejorar la expectativa de vida de los receptores, sino también fortalecer la confianza social en el proceso de donación y trasplante. La infraestructura y la tecnología que estamos implementando garantizan un proceso seguro, eficiente y transparente para toda la comunidad».

Incorporación de tecnología y posicionamiento de liderazgo sanitario.

El Dr. Richard Malán, vicepresidente del INCUCAI expresó su satisfacción por la implementación de estos dispositivos en el Hospital Madariaga, señalando que «para nosotros es un gusto poder trabajar en este nuevo convenio con el hospital, que prevé la instalación de máquinas para profundizar y optimizar los riñones antes del trasplante. Es el sexto lugar en Argentina en contar con esta tecnología, que se está instalando por regiones: en Tucumán, Córdoba, Santa Fe, en el hospital Argerich de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires. Estos dispositivos, que pocos países en Latinoamérica utilizan —solo Brasil y Argentina—, mejoran significativamente los resultados del trasplante, incrementando la sobrevida del injerto y logrando mejores resultados tanto en el trasplante inmediato como en el largo plazo”

