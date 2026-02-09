Continúan desarrollándose operativos con servicios veterinarios gratuitos, orientados a promover la tenencia responsable y el bienestar animal.
La Municipalidad de Posadas, a través del Instituto Municipal de Sanidad Animal (IMUSA), lleva adelante nuevas intervenciones en distintos puntos de la ciudad, brindando atención veterinaria gratuita a mascotas.
Durante las jornadas, se realizan controles sanitarios, desparasitaciones, vacunaciones y asesoramiento sobre cuidados básicos, además de promover la importancia de la esterilización como herramienta clave para el control poblacional y la prevención de enfermedades. Cronograma:
-Lunes 09
QUIRÓFANO MÓVIL MATUTINO. 08 a 11 h
CH 100, CALLE 105, CASA 5196
-Martes 10
QUIRÓFANO MÓVIL MATUTINO. 08 a 11 h
Bº A4, CALLE 184A, MZ 220
-Miércoles 11
OPERATIVO INTEGRAL, Q.M. Y VAC. ANT. 08 a 11 h
Bº LOS PARAISOS, SUM, CALLE JOSÉ HERNÁNDEZ Y CALLE 55
-Jueves 12
QUIRÓFANO MÓVIL MATUTINO. 08 a 11 h
Bº COCOMAROLA OESTE, PLAZA SUM, CALLE 73A Y 188
-Viernes 13
QUIRÓFANO MÓVIL MATUTINO. 08 a 11 h
Bº COCOMAROLA ESTE, CALLE 59 Y 192