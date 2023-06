El Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial mantuvo reuniones con el Norte Misionero para tratar la situación preocupante que se da en los productores ganaderos de la zona, también accionar frente a casos de brotes presentando un banco de vacunas (Paulvac) como medida sanitaria.

En Primera instancia el Titular del IFAI, comentó “En San Antonio estuvimos reunidos con gente del SENASA, y con gente de parques nacionales abordando una temática que es la rabia paresiante. Que apareció un brote en la zona de Andresito, San Antonio, tres casos confirmados y diecisiete que no tienen confirmación porque los dueños del ganado quemaron el animal, lo descartaron y no se pudo obtener con certeza de que se trataba. La sospecha es que se trata de lo mismo”. Añadió, que la rabia paresiante es algo que trae el murciélago. Como una medida urgente es el bloqueo del ganado que existe en la zona. San Antonio, Andresito, Iguazú y Wanda que tiene que ver con una relación estrecha con las áreas naturales protegidas. (No le echamos la culpa a las áreas naturales protegidas de lo que es la presencia del vampiro, murciélago).Pueden estar en cualquier lado, en letrinas abandonadas, en galpones en cualquier lado ellos pueden hacer su habitad. Pero si es urgente hacer un bloqueo, generar un banco de vacuna y bueno para eso el IFAI, tomó el compromiso de la compra de quince mil dosis que ya lo hablamos con el gobernador inclusive y en la brevedad vamos a estar nutriendo al SENASA a la Asociación ganadera de Andresito y a los municipios de San Antonio, Andresito también de las dosis necesarias para comenzar con inmunización del ganado.

Consultado por el contacto humano explicó: “Todo aquel que esté en contacto con un animal que fue contagiado y probablemente pueda contraer la misma enfermedad. El animal que está contagiado con rabia es como que tiende ahogarse y lo primero que hace el dueño del animal es meterle la mano en la boca para ver si le trancó algo en la garganta y es cuando termina contagiándose. Entonces también tenemos que trabajar con la gente que está en contacto con los animales contagiados. Pero eso corre por la vía de Salud publica que ya está trabajando en la zona». Fueron las palabras de Gervasoni.

Acciones mancomunadas

Asimismo el titular del IFAI, dispuso medidas sanitarias para bloqueos en casos de brotes de la Rabia Bovina. Es por ese motivo que se reunió en el Centro Integrador Comunitario Andresito, junto al Intendente Bruno Beck, Victor Chamula Presidente de la Asociación Ganadera. También Gabriel San Juan Secretario de Gobierno de San Antonio. Guarda Parques del Ministerio de Ecología. Además, de familias Productores, Cooperativas que participaron de las entregas y capacitaciones.

Cómo controlar los vampiros y la Rabia Paresiante en los vacunos

Es una enfermedad epidémica y recurrente causada por el virus rábico transmitido por el vampiro común Desmodus rotundus, que afecta principalmente a los bovinos, a los equinos, con menor frecuencia u otras especies domésticas, al hombre y a algunos animales silvestres.

Desde el IFAI, se generó un banco de vacunas para controlar la “Rabia Paresiante”. Teniendo un vaucher de tres mil dosis con el compromiso de repartir al sector productivo que lo necesite. Hasta el momento se entregaron quince mil dosis en el municipio Andresito y se continúa trabajando en territorio.

Ante los brotes detectados en Misiones, el referente del Programa Nacional de Rabia, Gabriel Russo manifestó que la situación se encuentra controlada, luego de un trabajo intenso por parte de los agentes del Senasa.

Adjuntamos Informe del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.(SENASA)

Misiones-Candelaria: Laboratorio regional Senasa.

Recomendaciones del Programa de Rabia Paresiante:

• Indicar a los productores, ubicados dentro del área endémica, la obligatoriedad de vacunar todo el ganado de sus establecimientos durante el transcurso de un brote de rabia en su área o en la vecindad, (en cada caso, la extensión del área de vacunación obligatoria será determinada por el Senasa). La vacunación puede ser realizada por el productor y debe efectuarse con vacunas aprobadas por el Senasa, revacunando los primo-vacunados entre los 30 y 60 días posteriores a la primera dosis. La totalidad del ganado se debería revacunar al año.

Registrar la vacunación ante el Senasa.

• Denunciar la presencia de animales con sintomatología nerviosa.

• Solo los veterinarios extraen y envían material para diagnóstico, sin delegar a terceros la toma de muestras.

• Enterrar o incinerar los cadáveres.

• Avisar, ante el Senasa, posibles refugios. De ser confirmado el refugio de vampiros, se georreferenciará y se comunicará al Programa de Rabia. [email protected] .

