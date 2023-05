El Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI), inició en forma empírica la distribución a prueba del “Bioherb”(Herbicida orgánico). Se trata de un Bio Herbicida Orgánico desarrollado en la provincia, por la empresa Agro Sustentable en el Parque Industrial de Posadas.

Cabe mencionar, que el Equipo Técnico IFAI, bajo la responsabilidad del Ingeniero Agr. Cesar Otto Niklas, la dirección de Rosana Arguello, acompañados de un equipo de Asistencia técnica hicieron parada en General Alvear, en la chacra del productor hortícola Roberto Boichuk para realizar las primeras pruebas a campo de la aplicación de “Bioherb”, en las plantaciones de repollo, té y yerba mate.

También acompañaron el trabajo territorial. Magíster Anahí Fleck y Dario Tatarin.

A modo de contextualizar el martes 16 de Mayo 2023, se puso en acción la prueba a campo del primer Bioherbicida, que se fabrica en el Parque Industrial de la provincia de Misiones. Desde esta Gestión IFAI, se consideró la localidad de General Alvear para asesorar a los productores de la zona y verificar el proceso, efecto que causa el uso de este bioinsumo en la actividad rural.

Además de tener presente la concientización del no uso del glifosato que daña la vida humana y provoca un impacto dañino a la biósfera.

El Estado Provincial asume un gran compromiso con la distribución a prueba de este Bioerbicida elaborado por la empresa “Agro sustentable” en Misiones.

Articulando con varias Instituciones y organismos para fomentar el uso responsable de este producto que es una alternativa sana y orgánico para el sector productivo.

Por su parte el Titular del IFAI, está comprometido en asesorar y apoyar a los productores con estas nuevas herramientas para cuidar la Producción Misionera.” El trabajo de campo en la chacra de don Boichuk, es la primera prueba “ El rendimiento del producto es realmente muy bueno. Luego de una hora de aplicación ya comenzamos a ver la hoja brillosa. Al poco tiempo se deprimió, cambió su color y luego se secó” .

Se trata de un producto que no actúa sobre la raíz, sino que ataca y mata por completo la hoja y su alrededor. Tras las pruebas que vienen haciendo efectivamente comprobaron que ataca la totalidad de maleza, tanto la que es de hoja fina como la de hoja ancha.

Continuó diciendo: ”No es sistémico, matamos la maleza, pero no tiene una acción residual, es de aplicación constante”. Aclaró. Este insumo marca un antes y un después para todo el sector, primero porque al ser libre de agroquímicos, es un producto completamente amigable con el ambiente y protege la salud de los productores y segundo, porque ofrece al mercado una nueva alternativa para sustituir finalmente al glifosato, uno de los agroquímicos más utilizados desde hace tiempo. “El glifosato mata”, eso hay que entender. Estamos viendo documentales que están haciéndose en Argentina sobre el sábalo y el dorado en Santa Fe, que terminan totalmente contaminados, envenenados, se convierten en carne que ya no se puede comer. Entonces tenemos que cuidar nosotros también eso, el efecto, el impacto que terminamos produciendo en nuestros cursos de agua y en la fauna ictícola”. Enfatizó. Gervasoni.

A la espera de la aprobación del Servicio Nacional y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Misiones habilitó el desarrollo a campo de manera experimental la aplicación del Bioherb

Mientras se distribuye en las chacras misioneras este herbicida sustentable. Con todos los cuidados que se requiere y bajo la supervisión de técnicos y otros profesionales afectados a la actividad agropecuaria. Desde esta Gestión IFAI, hace más de un año se viene probando este producto. Esto significa que no es tóxico ni venenoso. Esto garantiza la seguridad tanto para la planta como para el productor que trabaja en contacto directo con ella”

El Titular del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI), ha recorrido los 78 municipios de la provincia de Misiones. Esta tarea le permite tener un contacto directo con el Productor y Emprendedor para garantizar un nexo entre el trabajador y el Estado.

Es por ello, que se tiene como objetivo beneficiar con el uso de” Bioherb”,un herbicida orgánico destinado para la chacra con un esperado impacto significativo en la cosecha.

Según los datos del trabajo de prueba de campo se dan resultados favorables con la utilización de este producto. Por ejemplo: en las plantaciones de zapallo de tronco, se puedo ver cómo ha crecido y la evolución que se dio en el transcurso de un mes. Esto se logra gracias a la aplicación del GTG Biofertilizante, hecho en Misiones. Además de causar el buen crecimiento de la planta, se observa la floración de la misma y lo sano, natural de su crecimiento.

VARIEDADES DE BIOHER

Bajo el Programa “Agro Sustentable “.Para la conservación del suelo que es el recurso más importante de los sistemas agroproductivos.

*BIOFERTILIZANTE GTG – se utiliza cuando las primeras hojas, comienzan a desarrollarse, hasta la cosecha dependiendo del tipo de producción será la intensidad en la aplicación

*BIOHERBICIDA- Se utiliza para eliminación de maleza no deseada, es de aplicación directa no selectiva, no sistémica.

BIOINSECTICIDA : Se utiliza para eliminar insectos. Es un insecticida y acaricida orgánico de alta efectividad y alto espectro.

BIORETARD: Fitoregulador. Es un producto orgánico que se utiliza para el despunte del tabaco y mejorar la calidad del mismo.

BIOMO: Microorganismo. Actúa como una especie de arrancador que se utiliza en la semilla o en los plantines.

Valoración Responsable en la utilización de cada Bioherb

Indumentaria equipada, con mascarilla, guantes, mochila, la ropa para fumigar, botas y muy recomendable tomar los recaudos quienes trabajan en el cultivo para no mezclar con otros productos.

En el caso del Bioherbicida, es de aplicación manuable , mata toda la maleza que es rociada con el producto. Es de aplicación lenta, rinde 6 litros por cada 20 de mochila, es decir, tiene una concentración bastante alta, pero cumple la misma función que cumpliría un Roundup. (Con la diferencia que no contamina y no es tóxico para la vida humana).

En la provincia de Misiones se ofrece alternativas saludables para poder luchar contra la maleza. Se recomienda utilizar las veces que necesite hasta obtener el resultado porque en algunos casos la maleza está muy prendida, aplicar e ir quemando los brotes. Lo que hace esto es prácticamente quemar, secar la maleza, y eso queda en el suelo para descomposición natural.

A todo esto. Desde esta gestión IFAI, se acompaña y apoya el uso de esta práctica saludable que cuidan el ecosistema y los cultivos de los Misioneros.

Somos una provincia “Agro Sustentable”, Nos pone a nivel nacional e internacional en un lugar muy alto. La mirada está puesta en Misiones, a nivel nacional. Algunas provincias están consultando, evaluando, preguntando. Lo efectivizamos con acciones concretas en proteger a nuestro sistema ecológico, suelo, agua, aire, plantaciones, alimentos y medio ambiente.

El IFAI CERCA DE LA GENTE CON LA DISTRIBUCIÓN A PRUEBA DE CAMPO

Productores de General Alvear lograron hacer la primera prueba de este Bioinsumo que podría ser la fórmula perfecta para sustituir por completo el uso del glifosato, un herbicida tóxico e históricamente utilizado en la actividad rural de dejó muchas secuelas graves en la vida ecosistémica.

Asimismo un Estado presente que continuamente tiene como objetivo apuntar al cuidado y protección de los recursos naturales y la vida en toda su esencia y el medio ambiente en la provincia de Misiones.

Es por ello, que esta Institución apoya y acompaña estas herramientas junto al Ministerio del Agro y la producción provincial, en el asesoramiento y distribución a prueba experimental de este Bioherbicida, elaborado por la empresa “Agro Sustentable”, ubicada en Posadas.