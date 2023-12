Desde el Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” dan a conocer algunas recomendaciones a tener en cuenta sobre salud del viajero para tener unas vacaciones de verano sin inconvenientes. Vacunas, lavado de manos, agua y alimentos seguros son los temas que destacaron para prevenir infecciones.

En épocas de vacaciones y viajes es importante seguir algunas recomendaciones básicas. Lo primero a tener en cuenta es el destino elegido. Al momento de planear un viaje que implique salir del país, es clave saber de antemano los requisitos de ingreso, sobre todo en cuanto a vacunas (fiebre amarilla, sarampión, COVID, etc.) que pueden solicitar algunos países de la región. Tener el carnet de vacunación al día.

Cabe recordar que luego de la aplicación de una vacuna deben pasar al menos entre 10 y 14 días para que ésta cumpla su efecto, que es estimular al sistema inmune y generar anticuerpos. Es una condición muy importante para todo el grupo familiar incluido en el viaje a realizar.

En cuanto al consumo de agua corriente, es importante saber que hay regiones donde es dudosa la calidad del agua. Se recomienda consumir agua embotellada y prestar atención a la forma de refrigerar esos líquidos. No usar hielo en el vaso porque muchas veces están preparados con agua que no es potable, lo que puede generar algún cuadro de intoxicación, como diarrea del viajero, haciendo que las vacaciones no sean tan placenteras.

Con respecto a los alimentos, se aconseja consumir alimentos bien cocidos y de lugares seguros, es decir que no sean de dudosa procedencia, como puestos callejeros. Realizar un adecuado lavado de manos antes de consumir alguna comida.

Es recomendable además llevar un botiquín pequeño con kit de primeros auxilios. En caso de que algún integrante del viaje tenga medicación indicada por un profesional, incluirla en el botiquín, así como antialérgicos, repelente y protectores solares.

