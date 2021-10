Piero, de 76 años, criticó a quienes hablan de Michael Schumacher en pasado y dio detalles acerca de su estado de salud.

Lo Piero Ferrari sorprendió en un evento con sus declaraciones sobre Michael

Schumacher.02 octubre 2021 21:57El estado de salud de Michael Schumacher es un misterio desde hace años. Desde aquel accidente en diciembre de 2013 cuando esquiaba con su familia en Los Alpes, predomina el hermetismo sobre el expiloto de Fórmula 1, quien sufrió en ese entonces un traumatismo craneoencefálico severo.

En ese marco, quien rompió el silencio fue Piero Ferrari, hijo de Enzo, fundador de la famosa compañía donde Schumacher se consagró en este deporte.El hombre de 76 años recibió el Premio Mecenate Dello Sport. Tras recibir el galardón en la sede del Comité Olímpico de Italia, en Roma, Piero tomó la palabra y sorprendió con sus declaraciones.

“No me gusta que se hable de Schumacher como si hubiese fallecido”, señaló Piero Ferrari, molesto con quien hablan de él en pasado. “Michael no está muerto, está ahí pero no se puede comunicar”, planteó sobre al excorredor de 52 años.“Me gusta recordar los momentos con Michael fuera de la pista.

Lo invitábamos a casa y bebíamos tranquilamente una copa de vino juntos. Era una persona sencilla, clara, precisa y muy lineal”, comentó.Cuando fue consultado sobre el hijo de Schumi, Mick, reconoció su ilusión de que pueda llegar a la Fórmula 1: “Se abre camino en un equipo que estamos apoyando. Espero que reciba un vehículo en 2022 con el que pueda mostrar sus habilidades”. El joven de 22 años brilló en la Fórmula 4, 3 y 2, donde obtuvo muchos títulos.

Por lo pronto, Michael Schumacher se encuentra en la mansión que su familia posee en Gland, Suiza. Solo un grupo acotado de personas ajenas a la familia pudieron ingresar. Quien lo autoriza es Corinna Bresch, esposa del expiloto. Sin embargo, todos tienen prohibido dar precisiones sobre cómo busca recuperarse.Días atrás, se dio a conocer un documental de Netflix que repasa su vida, aunque no da información sobre su estado de salud.