Dando cumplimiento a la Ordenanza XI- N°80, se llevó adelante una nueva audiencia pública para rever la tarifa de taxis y remises. Esta segunda revisión semestral, contó con la participación de representantes del sector y autoridades municipales, quienes se expresaron sobre la tarifa y el estado del servicio.

Recordamos que la Audiencia Pública, es una herramienta que tiene como fin dar lugar a las opiniones de los distintos actores sociales afectados por las políticas estatales, vinculadas a los servicios públicos. En cuanto a esto, el presidente de la Comisión de Transporte y Tránsito, Daniel Vancsik solicitó dar curso al pedido de los taxistas para evaluar un nuevo incremento anual.

El último aumento realizado en junio de este año, fue del 35% acordado en la Audiencia Pública de junio. En esa oportunidad, los oradores solicitaron un incremento de más del 30% contemplando el costo de mantenimiento de los vehículos, el aumento de los combustibles y la situación por la que atraviesan los peones de taxis en el normal desarrollo de la actividad. De esa manera, la tarifa pasó de $90 a $140, la bajada de bandera y la ficha de $10 a $15 en un solo tramo, costo que aún continúa vigente.

Iniciando las exposiciones, el presidente de la Asociación de Taxistas, Ariel Benítez sugirió la bajada de bandera a $210 y a $20 la ficha. Respaldando lo dicho otro integrante de la Asociación, Alejandro López remarcó los costos de los neumáticos que sufrieron un nuevo incremento y los problemas que enfrentan cotidianamente.

«Es fácil pensar que vamos a llegar a algo con todo esto. Tengo que contar la realidad como mamá, cómo taxista. Sabemos que esto va a golpear a los usuarios pero necesitamos la readecuación, no se puede aguantar más está realidad», subrayó una de las propietarias de taxis, Aida Rolón.

Jorge Starik, el ex presidente de la Asociación de Propietarios de Taxis remarcó el pedido a la gestión municipal: «hoy lastimosamente necesitamos cuatro bajadas de bandera para subsistir y tenemos que ir recuperándonos paulatinamente .

Otros choferes del servicio, remarcaron las falencias que continúan rodeando al servicio y apoyaron el pedido de sus compañeros: «hoy después de 11 años tengo una licencia. Hoy soy propietario y duele ver del otro lado. Hoy vengo a apoyar el incremento porque no se puede sostener más», dijo Mauricio Demattos a lo que Martín López agregó: «nosotros vamos a seguir moviendo el turismo, vamos a seguir sosteniendo el servicio. Esto es un trabajo. Me molesta la parte de los propietarios. Los choferes pasan muchas cosas en la calle y ellos no lo saben. No lo contemplan.»

El titular del Sindicato de Taxis, Alfredo Gamarra, refrendó lo estipulado y pidió $180 la bajada de bandera y $20 la ficha. Además llamo a sus compañeros a unirse y tratar las otras problemáticas que atañen al sector

Cerrando el debate, Lorena García, en representación de los usuarios, pidió que piensen en el usuario más que en la tarifa y den un servicio acordé a lo que se necesita.

Tal como lo establece la Carta Orgánica de nuestra ciudad, la Audiencia, presentó carácter no vinculante, y los resultados serán analizados durante la reunión de Comisión de Transporte y Tránsito. El encuentro público fue presidido por el presidente de la comisión de Transporte y Tránsito, cjal. Daniel Vancsik, el secretario, Jair Dib, y presenciado por el presidente del HCD, Horacio Martínez, el secretario de Movilidad Urbana, Lucas Jardín y los ediles.