A través de una comunicación satelital con Nación, el gobernador Oscar Herrera Ahuad y el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, encabezaron la habilitación oficial del nuevo puente sobre el Arroyo Tunas y el tramo concluido de la obra de pavimentación sobre la RP N° 2 en el tramo que vincula Azara y Tres Capones.

Durante una videoconferencia, encabezada por el Gobernador desde Sala de Situación y el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, desde Buenos Aires se dejó oficialmente habilitado el nuevo puente sobre el arroyo Tunas y el tramo concluido de la obra de pavimentación sobre la Ruta Provincial N° 2. El puente es parte de la obra de pavimentación de 13,8 kilómetros de la Ruta Provincial Nº 2, en el tramo que va desde la localidad de Azara, pasando por Tres Capones hasta la intersección con la Ruta Provincial Nº 10.

La comunicación vía satélite se estableció desde el Parque Yrigoyen, en el municipio de San Martín en Buenos Aires, donde se encontraban el ministro de Economía nacional, el de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof y autoridades bonaerenses. Desde allí, los funcionarios se conectaron con los gobernadores de Misiones, de Santa Cruz, Alicia Kirchner y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella para inaugurar un total de cinco obras en simultáneo, incluidas las de Azara.

Desde Sala de Situación, el Gobernador agradeció el apoyo de Nación para materializar la construcción de una obra emblemática que une áreas productivas y facilita el transporte internacional de cargas. “Es una obra que tiene que ver con la reparación histórica del oriente misionero, no es solamente ese puente que vemos, hoy por primera vez en la historia de las crecientes que tiene el río Uruguay los pobladores de la zona pueden trasponer la ruta sin necesidad de hacer más de 100 kilómetros por otros caminos”, aseguró.

Sobre este aspecto, Massa reflexionó sobre la realidad fronteriza de Misiones, “lo que nos obliga a pensar en cómo integrarla a través del Estado federal. ¿Cómo no vamos a construir ese puente que permite que cuando sube el río los misioneros no queden varados de un lado u otro de la provincia? Estas son las obras que sintetizan cuál es el rol del Estado de un país que tiene recursos, pero que no ha logrado transformarlos en desarrollo para su gente”.

La nueva infraestructura permitirá un tránsito ágil y seguro para quienes circulen entre localidades vecinas, pero además beneficiará el crecimiento del sector productivo y turístico de la zona sur de la provincia con mejor conexión con el resto del país. Al respecto, el Gobernador consideró que “es una ruta de la producción, pero también es una ruta que une al Mercosur, es una ruta de carácter internacional en lo que hace al transporte de cargas de Brasil hacia la Argentina, que ahorra entre 3 y 4 horas de viaje de transporte hacia Buenos Aires”.

También destacó la importancia de este tipo de obras que igualan a los habitantes del país, de punta a punta. Se prevé que sea un impulso para el sur provincial al agilizar el tránsito vecinal, turístico y de la producción yerbatera y ganadera de Misiones hacia otras regiones. Cabe recordar que la obra fue impulsada y anunciada en 2021 por el Gobernador y su avance actual es superior al 85%, con fecha de finalización en los próximos meses a través de la Dirección Provincial de Vialidad y con fondos de Nación.

Acompañaron al Gobernador en Sala de Situación, el vicegobernador, Carlos Arce; los intendentes de Azara, Daniel Yendrika; el de Tres Capones, Ramón Gerega; el ministro Coordinador de Gabinete, Ricardo Wellbach; la diputada provincial, Yamila Ruiz; el titular de Vialidad Provincial, Sebastián Macias y el de Vialidad Nacional, Rodolfo Handrujovicz.

Infraestructura para la producción

Son casi 14 kilómetros que unen la localidad de Azara con la localidad de Tres Capones y llega hasta la rotonda cercana a Concepción de la Sierra. El nuevo puente tiene 90 metros de largo y mayores dimensiones en cuanto a su altura y ancho en relación al anterior paso. Además de las trochas para la circulación vehicular contará con veredas peatonales en ambos lados.

La obra del puente se inició en 2021 y se desarrolló en tres tramos de 30 metros apoyados sobre dos pilas intermedias. Por su dimensión, la estructura podrá funcionar como pasafauna. La intervención abarcó además de la ejecución del puente, una rotonda, construcción de calles colectoras, dársenas de giro para el ingreso de vehículos pesados, desagües pluviales y colocación de luminarias LED.

Las obras accesorias incluyeron el corrimiento del tendido eléctrico, que se encontraba en zona de camino, trasplante de especies nativas y plantación de nuevos ejemplares. Cabe destacar que la estructura anterior había cumplido con su vida útil y sufría anegaciones debido a las crecidas repentinas del arroyo Tunas por precipitaciones.