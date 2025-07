Un trabajador de Puerto Iguazú es el feliz ganador del primer premio de la Poceada Misionera, que se llevó 209.981.671 pesos durante el Sorteo N° 4391 (Matutina Plus) del miércoles 23. Se declaró “feliz, contento” y aseguró que empleará el dinero para la educación de sus dos hijas, que viven en Buenos Aires.

Confió que siempre juega números que había seleccionado pero que, en esta ocasión, ingresó a la Agencia N°348 y solicitó un ticket de la máquina. A la medianoche, al salir de su trabajo, se puso a revisar y “le dije a mi mamá, ¡sacamos el gordo!. Ella no entendía nada, pero se puso contenta, emocionada, porque sabía que se trataba de un premio. Yo casi me desmayo, no pude dormir en toda la noche. Al otro día temprano fui a corroborar que fuera cierto”, manifestó el joven.

Cuando supo que “realmente era así y conté a los más cercanos, me preguntaban si iba a seguir trabajando. ¡Por supuesto!, les dije, porque tengo muchos proyectos por concretar”.

El pozo estimado para el sorteo de hoy es de 36.950.000 pesos.