El multipremiado unipersonal de Mauricio Dayub se presenta el domingo 29 de junio a las 20:00 horas en el auditorio del Montoya.

Después de haber atravesado su séptima temporada de verano, el unipersonal “El Equilibrista” del actor Mauricio Dayub se presentará por primera vez en la tierra colorada. La obra en la que Dayub encarna a múltiples personajes se presenta el domingo 29 de junio a las 20:00 horas en el Auditórium Montoya (Ayacucho 1962).

Las entradas se encuentran disponibles en la plataforma plateavip.com.ar y en efectivo se pueden adquirir en la Casa del Ángel (Belgrano 1880).

El equilibrista es la historia que cada uno de nosotros podría contar acerca de su vida, si pudiera volver a ser niño. Es una forma soñada de compartir parte de nuestra vida, deleitando, ilusionando. Sin tristezas, con euforia y emoción. Para salir con el ímpetu necesario y demostrar que el mundo es de los que se animan a perder el equilibrio.

Acerca de la obra:

Mi abuelo tocaba el acordeón junto a una caja que decía “Frágil”. Una caja similar a la que mi padre usaba para guardar las obras de arte, que remataba. Mi abuela soñaba con cajas que no abría. Un día le conté que yo también soñaba con una.

Me aconsejó que no la abriera. Cuando me animé, la abrí, y entendí a mi papá. Luego abrí otra, y comprendí a mis tíos. Hasta que, en la última, me encontré a mí. Mi abuelo había atravesado el mar con su acordeón, oculto en esa caja que decía “Frágil”. El mismo mar que tuve que atravesar yo, para saber de dónde venía. Ahora entiendo por qué.

Palabras del actor:

«Cuando llegué a ser adulto me di cuenta de que estaba en un problema: no me gusta la vida de los adultos. No me gustan la resignación, los cumplidos, los bancos, ni los remedios. Me gustan la ilusión, la euforia, la expectativa, la posibilidad. En eso ando. Por eso este espectáculo.» Mauricio Dayub.