La titular del organismo regulador exigió a la empresa prestataria respuestas urgentes ante los consumos inusuales detectados en las boletas.

La presidenta del Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas (EPRAC), Soledad Balán, acudió personalmente a las oficinas de la empresa Samsa. El organismo tomó esta medida ante la creciente ola de reclamos por facturas con montos elevados que afectaron a los ciudadanos. Durante su presencia en la prestataria, la funcionaria exigió respuestas concretas frente a los casos de sobrefacturación denunciados por los vecinos posadeños.

La funcionaria explicó que el organismo recibió numerosos reclamos por consumos que no coinciden con los hábitos habituales de los usuarios. “Estamos acá presentando más reclamos que hemos recibido esta semana por la sobrefacturación, porque muchos vecinos identificaron un consumo que no es habitual en sus domicilios en las boletas”, señaló. Según detalló la titular, estos consumos inusuales provocaron montos mucho más elevados en las facturas finales de los servicios de agua y cloacas.

Además, Balán identificó un patrón geográfico en las irregularidades denunciadas por la población de la ciudad. “Encontramos que se repetían en los mismos sectores. Entonces, ante esta inquietud estamos tomando los reclamos de los vecinos y exigiéndole a la empresa que cobre el consumo que realmente tuvieron”, sostuvo con firmeza. Por este motivo, el EPRAC pidió la corregir los errores administrativos cometidos por la empresa prestataria.

En ese sentido, la titular del ente regulador precisó que el organismo ya actuó con celeridad en numerosos expedientes durante los últimos días. “Esta semana estamos finalizando con cerca de 200 reclamos de gente que se acercó con estas boletas, y en menos de diez días, en la mayoría de los casos, ya hemos emitido una nueva factura para que el vecino pague el costo real”, indicó la funcionaria. Esta medida buscó aliviar la carga económica de los hogares afectados por los errores de medición.

Por otra parte, el malestar social por las facturas excesivas trascendió las oficinas públicas y se expresó en la vía pública. Durante la tarde del jueves, diversos grupos de vecinos se manifestaron frente a las oficinas de Samsa en Posadas. Los manifestantes reclamaron soluciones inmediatas por boletas con cifras que consideran abusivas. En este contexto, el EPRAC reiteró que los usuarios pueden acudir al organismo para iniciar reclamos si la empresa no otorga soluciones satisfactorias.

A partir de dicha situación, Soledad Balán ratificó el compromiso de la institución con la protección de los derechos de los consumidores locales. “Entendemos que muchos vecinos vinieron a la empresa y no han encontrado respuesta. Por eso les pedimos que se acerquen al EPRAC, que los vamos a acompañar y defender”, afirmó. El organismo continuará monitoreando el comportamiento de la prestataria para asegurar que las tarifas se ajusten estrictamente al uso real del recurso hídrico.