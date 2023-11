SERGIO MASSA ARRIBÓ A LA TIERRA SIN MAL, PARA ENCONTRAR DE UNA VEZ POR TODAS, EL ELIXIR ANTIGRIETA QUE PRODUCE LA ALQUIMIA MISIONERISTA, DONDE LA UNIDAD EN LA DIVERSIDAD SE HACE CON BASE EN LA CONCORDIA, Y REPRODUCE CON ELLA UN MODELO POLÍTICO QUE TRANSFORMA LA VIDA DE LOS MISIONEROS.

La unidad nacional es un concepto, una idea instaurada en lo más profundo del argentino, la cual surge en los inicios de la nación, y expresa un ideal, uno que se mantiene inalterable a lo largo del tiempo.

El mismo nace del deseo de un pueblo, que luego de realizar imperiosos sacrificios para lograr su independencia, debió mantenerse unido y fuerte para dar comienzo a una nueva patria, que defienda su soberanía frente al mundo. Por ello, una de sus primeras muestras de unidad nacional, se plasmaron en el preámbulo de la constitución nacional de 1853, donde se busca “constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”. La unión nacional llevó a la Argentina a convertirse en poco tiempo en un país avanzado y próspero, que gozaba de una salud y educación pública de vanguardia, superiores incluso de las naciones europeas.

Así como lo hicieron nuestros antepasados, así como lo hicieron nuestros próceres, es tiempo de encontrar la unidad en la diversidad con base en la concordia, como lo hizo y lo hace Misiones, de ese modo lo debe construir la Argentina.

De esta forma lo reconoció Sergio Massa, que en su última visita a la tierra colorada, colocó a Misiones como el modelo político a seguir y replicar en la nación, para encontrar de una vez por todas, el elixir antigrieta que produce la alquimia misionerista. Llamando a votar en libertad y aceptando la decisión de cada ciudadano, pero trabajando con el compromiso de cumplir y hacer cumplir la palabra empeñada, tanto de la política con la gente, como de la Nación con Misiones.

Su estadía en la tierra sin mal estuvo plagada de anuncios, desde la zona aduanera especial que empezará a regir a partir del 2024, la baja de la Tasa Aeroportuaria de Puerto Iguazú para que tenga el mismo costo que en el Aeropuerto de Foz do Iguaçu, lo que generará la llegada de nuevos vuelos internacionales, hasta el anunció de un esquema de cero impuestos para el incremental de todas las pymes y las industrias que el año próximo exporten más que este 2023. Incluso aseguró la continuidad del PreViaje en el caso de que fuera electo, mientras que Milei quiere eliminarlo, hay que tener en cuenta que dicho programa significó más de 500 mil visitantes a Misiones, lo cual representa un fuerte impulso al turismo misionero.

También recordó, que el economista libertario quiere reducir la inversión del estado en la Universidad Pública, la Salud, la coparticipación, los subsidios a la luz y la nafta, lo que golpeará de manera directa en la gente.

En esta línea, el Ministro de Economía fue el candidato presidencial que más veces visitó Misiones, reuniéndose con empresarios, con productores y además escuchó a la gente y su dirigencia política, haciendo compromisos y respondiendo a los pedidos con acciones que significarán mejoras. Por ello, es el único que conoce la provincia y sus necesidades, y las puede resolver.

Marcando el norte, el Ing. Carlos Rovira, propuso a todo el país el modelo de la concordia, la unión y el entendimiento que se produce en la Tierra Colorada: “Acá está el elixir que cura la grieta, porque la tienen todos los misioneros, entendiéndonos, trabajando todos los días sin quejarse, pero llamando al otro, ‘trae tu idea que es bienvenida’. Ese es el elixir moderno que hoy quisiéramos compartir con nuestros visitantes”, manifestó.

Además, indicó que “La grieta está en nuestras mentes, no podemos vernos como enemigos, no podemos siquiera debatir esa palabra” y llamó a no permitir “que en nuestro territorio ingrese el odio, la incomprensión y la intolerancia”.

Defendiendo los intereses misioneros, habló de la creación de una zona diferencial para ser más competitivos, para lograr ser un país más integrado y dinámico, donde cada uno de los ciudadanos valga lo mismo.

Al finalizar instó a Sergio Massa, a comprometerse con una decisión administrativa del Estado Nacional que beneficie a los sectores del comercio, la industria, el turismo y la producción de Misiones, para producir y comerciar todo lo que se necesite, sin recibir migajas. Concluyó recordando el contundente apoyo que recibió la Renovación de parte del pueblo de Misiones, para profundizar el camino de crecimiento y transformaciones que se viene transitando, asegurando que los nuevos gobernantes, Hugo Passalacqua y Lucas Romero Spinelli, son la síntesis de la experiencia, la tranquilidad y la firmeza para gobernar en estos tiempos y la juventud que dio paso a esta renovación neo que se hace carne en el país desde Misiones.

SUMAS QUE RESTAN

Crece el miedo en los ciudadanos mientras más se conoce el programa económico de Milei, que según especialistas solo beneficiaría al sector más acomodado de la sociedad, además de que el mismo no sería viable, ya que más de 100 economistas advierten que si el candidato de La Libertad Avanza gana, podría traer caos y devastación social, estas declaraciones fueron publicadas en el diario británico “The Guardian”.

En esta línea, se suman las deserciones de dirigentes y militantes libertarios, después del arribo de Macri al espacio, debido a que el expresidente representa todo lo que iban a combatir, sumado al temor de que Milei cumpla el rol de títere de Macri.

Por último, no deja de sorprender la dirigencia del radicalismo misionero, que con su silencio demuestran un alineamiento a la propuesta que busca eliminar la Universidad Pública, una de las banderas históricas del alfonsinismo, yendo totalmente en contra de las bases del partido.

Por Fernando Retamozo. Politólogo y Periodista.