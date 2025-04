Considerado uno de los mejores tributos al fallecido músico británico, Javier Parisi se presenta el viernes 2 de mayo a las 21:30 horas en la Escuela de Rock.

Javier Parisi, conocido como «el doble de John Lennon», llega por primera vez a Posadas con el espectáculo The Beatles in my life. El viernes 2 de mayo a las 21:30 horas se presenta en el Auditorio Escuela de Rock (3 de febrero 1660); donde interpretará los temas musicales más emblemáticos de una de las bandas más importantes de la historia.

Ver a Javier Parisi impacta desde un primer momento. Habiendo estudiado guitarra e inglés de niño, un parecido consumado y explotado desde su juventud lo llevó a acercarse al entorno del Beatle en una singular visita a Liverpool. Nacido en Lanús, Buenos Aires, en 1980 (el año del asesinato de Lennon), contó vivencias propias y hallazgos de su particular vida artística.

El timbre de voz, la entonación y aspecto fueron cuestiones a las que apunta perfeccionar continuamente para preservar una obra con sobrada historia. Con un minucioso trabajo de personificación e investigación tanto actoral como musical, Parisi en 2019 fue elegido por el hijo de Lennon para interpretar a su padre en un documental.

Recientemente se estrenó la película «Lennons», en la que recrea a dos personajes (Norberto y Lennon) en el nuevo largometraje del director José Cicala, se trata de una comedia protagonizada junto a Gastón Pauls y Luciano Cáceres.

El espectáculo rinde homenaje a Lennon a través de un recorrido por su historia musical, desde sus comienzos hasta su etapa solista, rockera y experimental. Parisi, en guitarra y voz, estará acompañado por León García (primera guitarra y coros), Juan Pablo Perez (bajo y coros), Leandro Kosek (batería) y Daniel Jauri (teclado y percusión).