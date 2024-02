Este reconocimiento destaca al Dj y productor Guillermo Atencio como uno de los profesionales más recomendados en Casamientos.com.ar, basándose en las opiniones de parejas recién casadas que utilizaron la plataforma para elegir entre más de 10,000 proveedores en diferentes rubros vinculados con casamientos. Relevando las opiniones de las bodas realizadas y una puntuación perfecta de 5.0 sobre 5, en esta oportunidad el DJ y productor ha demostrado su excelencia en el servicio brindado a las parejas.



Los Wedding Awards se basan en las opiniones reales de parejas que contrataron a los profesionales a través de la plataforma, convirtiéndose en una referencia del sector y una garantía para las parejas que planifican su casamiento. Según José Melo, Vicepresidente de Ventas de EMEA, LATAM & India, este premio es más que un reconocimiento; es una garantía de calidad para las parejas que confían en Casamientos.com.ar para organizar su boda. Melo destaca el esfuerzo y dedicación de los ganadores, quienes contribuyen a hacer de cada boda un evento inolvidable.



Con más de 11,000 empresas de bodas en su directorio, Casamientos.com.ar se destaca por la calidad del servicio ofrecido por los ganadores, cuyo nivel de satisfacción ha sido reconocido por las parejas que los contrataron. El premio recibido es un testimonio de su compromiso con la excelencia y su capacidad para crear momentos inolvidables a través de la música en las bodas. En este caso, es reconocido por quinta vez como el profesional destacado en Música para bodas.



El respaldo de este reconocimiento está dado en la trayectoria de Casamientos.com.ar, el portal del grupo referente del sector nupcial The Knot Worldwide, pensado para ayudar a las parejas a organizar el día más feliz de sus vidas con la ayuda de los mejores profesionales. Con su presencia internacional, el grupo creó la comunidad nupcial y el mercado virtual de casamientos en Internet más grande a nivel mundial. Dispone de una base de datos detallada con más de 850,000 profesionales del sector de los casamientos y ofrece a las parejas herramientas para preparar su lista de invitados, gestionar su presupuesto, encontrar a sus proveedores, planificar sus tareas, etc. The Knot Worldwide opera en 16 países a través de diferentes dominios como son Casamientos.com.ar, WeddingWire.com, TheKnot.com, Matrimonio.com, Mariages.net, Casamentos.pt, Bodas.com.mx, Casamentos.com.br, Matrimonio.com.co, Matrimonios.cl, Bodas.net, Matrimonio.com.pe, Hitched.co.uk, Hitched.ie, Casamiento.com.uy, WeddingWire.ca y WeddingWire.in Para más información sobre los ganadores de los Wedding Awards 2024, pueden ingresar a https://www.casamientos.com.ar/



*Sobre Guillermo Atencio* Es un DJ y Productor nacido en buenos aires, reside en Misiones, está especializado en eventos sociales, con más de dos décadas en la profesión, recorriendo varios países de América en eventos de diferentes características, Festivales, Discotecas, y eventos sociales, además de desempeñarse como productor de radio en medios de comunicación hace varios años. En este contexto, se ha especializado en la creación de experiencias inolvidables en bodas que trascienden la música y la animación, involucrándose de lleno en el TimingParty o tiempos de fiesta para llevar la experiencia de un evento social a otro nivel.

*Para más información**Contacto:* +549 – 11- 58885084