El piloto australiano habló de cara a lo que será su estreno en la temporada 2025 en la escudería francesa y puso el foco en sus expectativas

Jack Doohan, de 22 años, se prepara para iniciar su primera temporada completa como piloto titular en la Fórmula 1 con el equipo Alpine en 2025. El joven australiano comenzará el campeonato en el Gran Premio de Australia, que se disputará el fin de semana del 16 de marzo en el circuito Albert Park, en Melbourne, un escenario significativo para un debutante que busca dejar su huella en la máxima categoría del automovilismo.

Doohan, quien ha sido miembro de la academia de jóvenes pilotos de Alpine desde 2022, fue confirmado en agosto pasado como reemplazante de Esteban Ocon, consolidando así su ascenso desde piloto de reserva hasta titular. Sin embargo, su camino no ha estado exento de especulaciones.

Desde que Franco Colapinto se unió a la escudería, los rumores en el paddock señalan que el piloto argentino podría llegar a ocupar su asiento en el futuro del oceánico, incluiso después de lo que serán los primeros Grandes Premios de 2025.

A pesar de las conjeturas sobre la duración de su contrato, que algunos sugieren cubre solo las primeras cinco carreras de la temporada, Doohan se mantiene enfocado en su desempeño. Durante una entrevista en el marco de los Autosport Awards 2024, el australiano habló sobre su preparación y las expectativas para la temporada: “Ha sido fantástico. El equipo me ha recibido con los brazos abiertos desde hace mucho tiempo, han sido muy serviciales y muy atentos conmigo”, comentó. Además, destacó su buena relación de trabajo con su compañero de equipo, Pierre Gasly. “Es fantástico trabajar con Pierre y aprender constantemente de él, con sus seis o siete años de experiencia en la Fórmula 1. Espero continuar así y crear una gran relación juntos para asegurar que seamos el mejor paquete para el equipo este año”.

Respecto a su futuro, Doohan no se refirió a los rumores sobre lo que podría ser su reemplazo por Colapinto al inicio de la temporada y expresó sus aspiraciones a largo plazo con el equipo francés: “Espero que sean muchos más años de éxito en el futuro. Estoy muy emocionado por empezar, ya he pasado unos días estupendos con el equipo. Es genial empezar tan pronto”, mencionó el joven piloto en un claro mensaje a la escudería que acabó en el sexto puesto del Campeonato de Constructores la temporada pasada.

El australiano ya tuvo un breve debut en la Fórmula 1 al disputar el Gran Premio de Abu Dabi en 2024, adelantando su incorporación como titular tras la salida de Ocon. Doohan explicó lo valioso que fue esa oportunidad en su preparación para 2025:“Fue genial tener mi primer pequeño estreno, digamos, antes de este año, solo para poner la pelota a rodar. Sirvió para conocer las pequeñas cosas que realmente añaden un poco más de estrés, un poco más de presión, como saber mi cronograma en el fin de semana, cuándo es el desfile de pilotos, dónde voy después del himno nacional. Todas estas pequeñas cosas ya las sabré cuando llegue Australia”, explicó el piloto.

A pesar de las dudas externas, desde Alpine han reafirmado el respaldo hacia Doohan. Oliver Oakes, jefe del equipo, habló sobre su situación y los rumores en torno a Colapinto en el podcast James Allen on F1: “Ha sido un poco duro para Jack, especialmente por algunas cosas que escribieron los guerreros del teclado. Él tendrá su oportunidad justa el año que viene. No es nuestra intención ponerle más presión sobre los hombros, sino asegurarnos de que el equipo tenga opciones a largo plazo. En la Fórmula 1, los márgenes son muy finos, y necesitamos garantizar que tengamos a los mejores pilotos, no solo ahora, sino también en los próximos años”.

Oakes destacó la importancia de que Doohan mantenga su enfoque: “Es crucial que Jack sepa que cuenta con nuestro apoyo. Queremos que se concentre en su desempeño y no en las especulaciones externas. La Fórmula 1 es un deporte donde cada fin de semana es una prueba, y el desempeño del piloto afecta a todo el equipo. Sin embargo, confiamos en que Jack puede demostrar su potencial”, afirmó el directivo.

Los rumores sobre Colapinto, recientemente fichado como piloto de reserva, sugieren que podría ocupar un lugar en la grilla de titulares antes de finalizar la temporada, dependiendo del rendimiento de Doohan en las primeras carreras. Sin embargo, el enfoque del joven australiano y el respaldo del equipo serán cruciales para que afronte con éxito las exigencias de su debut como titular en la Fórmula 1.