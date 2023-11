Los compañeros de fórmula de Sergio Massa y Javier Milei se enfrentaron en varios tópicos. El jefe de Gabinete le pidió explicaciones por la dolarización y la acusó de ser cómplice de los genocidas. La dirigente de La Libertad Avanza le reprochó que se refería siempre al pasado, la inflación y los hechos de corrupción del kirchnerismo.

Tras un tenso debate, los candidatos a vicepresidente de las dos fuerzas políticas que se enfrentarán en el balotaje realizaron su cierre. La primera fue Villarruel, quien planteó: “Vivimos un momento crítico para la República Argentina, ellos son el pasado marcado por la corrupción, inseguridades, desempleo, falta de educación y erosión de nuestras instituciones y valores. Es hora de poner fin, somos el futuro de una Argentina llena de esperanza y fe, los trabajadores que forman este país, somos la justicia sin miedo, los maestros que llevan conocimiento y los médicos y enfermeros que ayudan a paliar el dolor”.

De esta manera, la compañera de fórmula de Milei posicionó a su fuerza como “constructores de un país más sólido y comerciantes que impulsan la economía”.



El cierre de los candidatos

De esta manera, la compañera de fórmula de Milei posicionó a su fuerza como "constructores de un país más sólido y comerciantes que impulsan la economía". Ambos candidatos contaron con un minuto para cerrar el debate

A su tiempo, Rossi expresó: “Con qué valores queremos convivir estos 4 años. Con Massa te invitamos a vivir en una sociedad que privilegia la familia, la seguridad, la salud, la educación, el trabajo y la palabra. Sin violencia ni agresiones, donde ninguno de tus sueños tenga precio. El 19 andá a votar con esperanza, entrá al cuarto oscuro y buscá la bandera argentina y votá por la Argentina. Si ustedes, el pueblo argentino, y Dios así lo desean, empiezan una nueva etapa el 10 de diciembre, con un gobierno de unidad nacional, sin grieta, con Sergio Massa presidente”.23:18 hsAYER

Los candidatos nuevamente enfrentados

Rossi enfrentó a Villarruel al consultarle sobre “si está a favor de la libertad de los genocidas”. “Vos me dijiste que era por una cuestión académica. Pero vimos hace pocos días que salió una foto tuya en una movilización en la que marchabas pidiendo la libertad de genocidas. No nos dijiste la verdad completa porque capaz ibas a visitar a esos genocidas porque buscas un proyecto de investigación. ¿Estás de acuerdo con la libertad de los genocidas?”, preguntó.

“Yo lo que me parece que es importante es que reconozcamos que hubo víctimas del terrorismo que no tienen DDHH, ejemplo Amelong cuyo padre fue asesinado por montoneros en Rosario y en el 74. Era un ingeniero, su hijo está detenido por delitos de lesa humanidad. Cuando voy a marchas o investigo, simplemente reconstruyó la parte de la historia que ustedes eliminaron y pusieron bajo la alfombra”, respondió Villarruel. El cruce entre Villarruel y Agustín Rossi (Foto: Télam)

El exministro de Defensa volvió a repetir su pregunta y expresó: “Te voy a repetir la pregunta: ¿querés la libertad de los genocidas, los que están cumpliendo hoy condenas por la justicia? Son decisiones de la Justicia, no me contestaste. Me voy a quedar con la sensación de que vos querés que todos los genocidas estén en libertad”.

“¿Y los que están en prisión preventiva? no son decisiones de la justicia tenemos pactos internacionales que no permiten más de 3 años de prisión preventiva. Quédate con lo que quieras yo con que ustedes violan los DDHH. quiero que se respete la ley y que paguen gente como Taiana que estuvo preso en democracia. No voy a ir al pasado”, lo cruzó Villarruel y le recordó: “Cuando eras ministro de Defensa mataron a Nisman, y años después titular de la AFI y hace pocos días nos enteramos de una red de espías dedicados a espirar a políticos y jueces ¿vos no te enteraste por cómplice o incompetente?”.

El candidato del oficialismo contestó: “Ni cómplice ni incompetente. Ejercimos la tarea que nos tocó al frente de la AFI para refundarla porque tiene que estar dedicada a la producción de inteligencia estratégica nacional para que quienes toman decisiones tengan la mayor cantidad de información. En ninguna gestión se hizo inteligencia ilegal en la Argentina”.